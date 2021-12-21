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21.12.2021 09:14
Рубрика: Общество

Новогодние утренники в тульских детсадах пройдут без родителей

Текст: Антон Валагин

Праздничные новогодние мероприятия - утренники и елки, - в детских садах и школах Тульской области будут организованы отдельно для каждой группы или класса и пройдут без родителей. Об этом сообщила министр образования региона Алевтина Шевелева.

Фото: Министерство Просвещения РФ
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- Персонал учреждений будет снимать утренники на фото и видео, также при возможности организуют трансляцию праздников в родительских чатах, - утешила родителей министр.

Школьные занятия в последний в этом году учебный день, 25 декабря пройдут дистанционно. За парты ребята вернутся 10 января. Детские сады, учреждения дошкольного и среднего профессионального образования будут работать до 30 декабря.

- Из-за выявления коронавируса или превышения порога заболеваемости по ОРВИ приостановлена работа 40 групп 32 детских садов. 256 классов 108 школ частично переведены на дистанционный режим, две школы перешли на "удаленку" полностью. На дистант переведены и 22 группы 12 техникумов, - сообщил главный санитарный врач Тульской области Александр Ломовцев.

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