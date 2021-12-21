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21.12.2021 11:39

Оценку кадастровой стоимости поручили госструктурам

Текст: Кирилл Кулаков (президент региональной ассоциации оценщиков)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 289(8640)
В соответствии с постановлением правительства РФ от 16 ноября 2021 года N 3214 негосударственные судебно-экспертные учреждения лишаются права проведения строительно-технических и землеустроительных экспертиз в делах об оспаривании кадастровой стоимости.

Оспаривание кадастровой стоимости недвижимости и земельных участков - это фактически спор налогоплательщика с государством. И арбитром в данном споре предлагается стать исключительно государственным судебно-экспертным учреждениям, то есть тем, которые априори полностью зависят от государства. Такое положение дел нарушает и принцип независимости, и принцип состязательности в ходе судебного процесса.

Фото: Павел Лисицин/РИА Новости
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Ранее действовавшие правила допускали обращение с требованиями об установлении кадастровой стоимости в размере рыночной или сразу в суд, или в специальную комиссию. После перехода на схему оспаривания кадастровой стоимости, предусмотренную Федеральным законом N 269-ФЗ (принят 31 июля 2020 года), возможности напрямую обратиться в суд не будет.

Перед судом налогоплательщику, который не согласен с кадастровой стоимостью, необходимо обратиться с заявлением и отчетом об оценке рыночной стоимости в государственное бюджетное учреждение (ГБУ), которое и проводило кадастровую оценку. То есть он должен пожаловаться государственному оценщику на его же действия. И только после отказа этого самого оценщика в пересмотре стоимости можно в дальнейшем обратиться в суд.

Количество судебных оспариваний результатов кадастровой оценки моет сократиться

По данным Росреестра, за девять месяцев 2021 года общее количество заявлений, поданных в комиссии при территориальных органах Росреестра, составляет 7679 в отношении 11354 объектов недвижимости. Из них 96 процентов - о пересмотре результатов определения кадастровой стоимости. Причем половина заявителей - физические лица, а значит, речь идет об оценке квартиры, дома или земельного участка. Из 3698 рассмотренных заявлений комиссиями было принято положительное решение только по 31. Вдумайтесь: всего лишь менее одного процента граждан смогли оспорить кадастровую стоимость в административном порядке. А за этот же период в судах было рассмотрено почти семь тысяч исков и 95 процентов из них удовлетворено.

Фото: СК РФ/ТАСС
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В результате судебных решений суммарная величина кадастровой стоимости сократилась почти вдвое - с 370,77 до 183,95 миллиарда рублей. На самом деле в столь различных итогах административного и судебного оспариваний нет парадокса. Налог на имущество - один из трех региональных налогов. Поэтому ГБУ по оценке недвижимости, подчиненное региональной исполнительной власти, вряд ли будет рубить налоговый сук.

Но в складывающихся правовых условиях и обращение в суд не оставляет надежд на то, что собственнику удастся, опираясь на независимую экспертизу, добиться снижения кадастровой стоимости. Очевидно, что в новой ситуации количество судебных оспариваний результатов государственной кадастровой оценки может существенно сократиться, равно как сократится и число судебных решений в пользу владельцев недвижимости. Кстати, в консолидированном бюджете страны налог на имущество составляет около 20 процентов. Это, если можно так выразиться, налог на средний класс - владельцев частной и коммерческой недвижимости.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

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