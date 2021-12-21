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21.12.2021 12:17
Рубрика: Общество

Оперштаб: В Москве выявлено 1906 новых случаев COVID-19

Текст: Любовь Проценко

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице выявлено 1906 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 795 человек. На ИВЛ находятся 538 человек.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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В городе выздоровели еще 3155 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 840 029. В столице скончались 80 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией - это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах. Подробная информация опубликована на сайте mos.ru.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

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