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21.12.2021 02:34
Рубрика: Экономика

Определен перевозчик по Москве-реке

Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 289(8640)
На Москве-реке появится новый перевозчик. Компания "Пассажирский порт" будет обслуживать регулярные рейсы судов в пределах города, сообщили в пресс-службе департамента транспорта.

Как уже писала "РГ", в следующем году на Москве-реке должны запустить регулярное пассажирское движение. Это будут не туристические прогулки, а полноценные перевозки по установленным маршрутам и по расписанию. Контракт заключили сразу на 15 лет. За это время компания соберет и поставит на маршруты 21 электрическое судно.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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По условиям контракта будут также построены 23 причала и 6 зарядных станций. В дептрансе уже представили рендеры будущих городских портов. Это будут не просто каменные причалы у стенок, к которым мы все привыкли, а настоящие мини-вокзалы с крытыми зонами ожидания и кафе для пассажиров. В них, как и во всех вокзалах города, предусмотрены бесплатный Wi-Fi, зарядки, комфортные кресла для пассажиров.

Вскоре начнется подготовка к старту движения. В дептрансе заявляют, что первые девять электрических судов прибудут в Москву в 2022 году. Первые два маршрута свяжут причалы "Фили" и "Киевский вокзал" и "Печатники" с "Автозаводским мостом". У каждого судна будет ледовый класс. Таким образом, в Москве заработает первый в мире электрический водный транспорт, который обслуживает пассажиров круглый год. При любой зиме дорогу судам освободит ледокол, который уже строится по заказу "Мосгортранса". Проезд в речных трамвайчиках можно будет оплачивать "Тройкой".

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