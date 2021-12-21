Опубликовано видео ДТП с 13 автомобилями в Москве

Момент крупной аварии на ТТК в Москве попал на камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как темный минивэн Ford на большой скорости врезается в попутные машины, остановившиеся в заторе. По предварительным данным, в массовую аварию попало в общей сложности 13 автомобилей. На данный момент считается, что в ДТП виноват водитель минивэна. По свидетельству очевидцев, он ведет себя странно, его доставят на медосвидетельствование.

Ранее сообщалось, что массовая авария произошла на внешней стороне кольца у развязки с Кутузовским проспектом.