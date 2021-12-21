Опубликовано видео избиения фигуриста Дмитрия Соловьева

Избиение чемпиона Олимпиады-2014 Дмитрия Соловьева в центре столицы попало на видео. Кадры опубликовал телеканал "Москва 24".

Конфликт между спортсменом и группой парней произошел ночью на улице возле караоке-клуба. Свидетели снимали происходящее на видео. Один из участников потасовки начал провоцировать фигуриста на драку, а потом начал его избивать.

Ранее сообщалось, что Дмитрия Соловьева избили трое мужчин. По предварительным данным, олимпиец заступился за двукратную чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову.

Полиция уже задержала предполагаемых участников избиения, сам фигурист находится в больнице.