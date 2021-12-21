По программе реновации в этом году построили 77 домов

Московские строители, несмотря на пандемию, в этом году ни на один день не прекращали строить и реконструировать столицу. О результатах работы в 2021 году и планах на 2022 год в понедельник, 20 декабря, журналистам рассказал на пресс-конференции руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Отвечая на вопрос, как сказалось на бюджетных стройках подорожание строительных материалов, он напомнил, что адресно-инвестиционной программой развития города на бюджетные стройки в 2021 году было заложено 700 миллиардов рублей. Но из-за скачка цен на материалы годовая программа обошлась столичному бюджету примерно на 20-30 миллиардов дороже.

"Компании-застройщики опасались, что будут вынуждены работать себе в убыток, - продолжал Загрутдинов. - Но чтобы не остановить строительство нужных городу объектов, мэр Сергей Семенович Собянин еще в августе подписал постановление об индексации стоимости контрактов. В результате все работы идут по плану, за их выполнение бюджет заплатит по реальной стоимости материалов".

В результате за счет бюджетных средств уже введено в строй 138 объектов недвижимости площадью 2 миллиона 386 тысяч квадратных метров или вдвое больше, чем в 2020-м. В частности, для участников программы реновации с начала года построено 77 жилых домов. Благодаря этому новоселья справили 8,5 тысячи семей.

С этого года, подчеркнул Рафик Загрутдинов, по программе реновации город начинает ежегодно строить не менее миллиона квадратных метров жилья. Но строятся не только квартиры. Активно развивается вся городская инфраструктура. Построено семь объектов образования, пять спорткомплексов и другие значимые сооружения.