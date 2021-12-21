Подмосковье вышло на второе место в стране по числу новостроек

Московская область поднялась на второе место по объемам строящегося жилья, сообщает ДОМ.РФ. Впервые с 2019 года Подмосковье, где сейчас строится почти 9,7 млн кв.м, обогнало Санкт-Петербург с 9,6 млн кв.м. На первом месте Москва с 15,8 млн кв.м новостроек.

Выйти на второе место Московской области удалось после того, как в ноябре застройщики региона запустили рекордное в стране число новостроек - площадью 497 тысячи кв.м. Такие данные приводятся в Обзоре многоквартирного жилищного строительства, подготовленном Аналитическим центром ДОМ.РФ.

В основном, жилищное строительство в Подмосковье идет в городах-спутниках Москвы: Люберцах, Красногорске, Мытищах, Балашихе, Одинцове, говорит замруководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Юрий Ачкасов. Высокий спрос на жилье в области сохраняется, даже несмотря на переформатирование "Льготной ипотеки". Часть спроса, выпавшего из-за снижения до 3 млн рублей максимальной суммы, была компенсирована продажами по "Семейной ипотеке", продажами в рамках рыночных ипотечных программ и за счет собственных средств населения.

Помимо Московской области в число регионов-лидеров по объему запусков новых проектов жилья в ноябре вошел Приморский край, где началось строительство более 170 тыс. кв.м. жилья. Портфель жилищного строительства в регионе увеличился за месяц на 11,5% - это максимальный прирост в относительном выражении среди крупнейших регионов.

В целом в России по итогам ноября строилось 98,6 млн кв. м. Показатель держится примерно на одном уровне уже около полугода, поскольку уровень запуска новых проектов соответствует уровню ввода.

Наибольший прирост запусков по итогам 11 месяцев зафиксирован в городах с численностью населения от 100 до 250 тыс. человек - 104%, 3,4 млн кв. м. Среди них не только города московской агломерации, но и такие как Южно-Сахалинск, Ханты-Мансийск, Батайск, Великий Новгород, Пятигорск.

В группе небольших городов (с населением до 100 тысяч человек) зафиксирован самый высокий в стране темп прироста портфеля строящегося жилья (+18% с начала года по сравнению с +4,9% в среднем по России). В них начата реализация 6,4 млн кв. м жилья (+66%) - это 16% от объема всех новых жилых проектов в 2021 году. Строительство жилья в этой группе растет не только в городах Московской и Санкт-Петербургской агломераций, но и малых и средних городах других регионов Калининградской, Сахалинской, Новосибирской, Воронежской областей.

В 15 городах-миллионниках в этом году запущено 15,8 млн кв.м (+52% к тому же периоду прошлого года). При этом из-за большого объема вводов нарастить портфель жилья в стадии строительства удалось только в 5 городах-миллионниках - Воронеже, Екатеринбурге, Перми, Нижнем Новгороде и Волгограде.

Среди городов с населением от 500 тысяч до 1 млн человек общий объем жилищного строительства сильнее всего вырос в Ульяновске, Оренбурге и Пензе (11 месяцев нынешнего года к тому же периоду прошлого).

Всего за 11 месяцев нынешнего года в стране запущено 39 млн кв. м жилья, что на 66% больше, чем за тот же период прошлого года. В ноябре началось строительство 3,5 млн кв. м жилья (+55% к ноябрю 2020 года).