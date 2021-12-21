Рафик Загрутдинов: В 2022 году в Москве планируется построить 22 объекта образования на 8300 мест

В 2022 году в столице планируется построить 22 объекта образования на 8300 мест, сообщил на пресс-конференции руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он рассказал, что в уходящем году в столице введено в строй семь новых школ, учебных корпусов и блоков для начальных классов.

До конца декабря строители обещают сдать в эксплуатацию еще два объекта образования. Это учебный корпус на 400 мест на территории школы № 64 в районе Кунцево по улице Партизанской и школу на 550 мест в Останкинском районе на улице Цандера.