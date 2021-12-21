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21.12.2021 10:13
Рубрика: Экономика

Рейсы с автостанций "Орехово" и "Варшавская" переведут на новый автовокзал

Текст: Ирина Огилько

После реконструкции на новый автовокзал "Красногвардейский" примет рейсы двух автостанций "Орехово" и "Варшавская". Ежедневный поток пассажиров нового автовокзала составит 2,5 тысячи пассажиров. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

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Как отмечают в департаменте, сейчас суммарный поток пассажиров двух автостанций составляет около 650 тысяч человек в год. После модернизации автовокзала число пассажиров вырастет. А чтобы привлечь новых клиентов, Международный автовокзал будет держать высокую марку качества обслуживания. В частности, работу сотрудников будущего автовокзала, а также их практические навыки и умения действовать в нештатных ситуациях, будет регулярно проверять "тайный пассажир", как и на других автовокзалах Москвы. По итогам каждой такой проверки специалисты составят отчет, а сотрудники автовокзала проведут работу.

Кстати, с нового автовокзала пассажиры смогут отправляться на юг, юго-восток и юго-запад России, а также в страны ближнего зарубежья. Самыми популярными направлениями станут Тула, Новомосковск, Тамбов, Воронеж, Евпатория, Белгород, Орел и Липецк.

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