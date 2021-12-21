Синоптики пообещали москвичам снег и морозы до -22 градусов

Столичный регион находится в тыловой части циклона. Температура воздуха днем не выше -18 градусов, а к вечеру подморозит до -22. Среднесуточная температура воздуха будет ниже нормы на 10-12 градусов. Об этом сообщили в Метеобюро Москвы и области.

Суточный ход температуры будет небольшим. "Морозы усилятся, в вечерние часы ожидаем до -20...-22 градусов, по области на градус-два ниже. Такая температура будет на 10- 12 градусов ниже нормы, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - При переменной облачности местами возможен снег. Ветер северо-западный - 7 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 746 миллиметров ртутного столба.

Резкие изменения погоды могут привести к ухудшению самочувствия у метеозависимых людей. Не стоит забывать и про аллергию. Тем, кто плохо переносит морозы, следует защищать кожные покровы перед выходом на улицу.

Кстати, рекордными предстоящие морозы не будут. Самым холодным 21 декабря было в 1919 году. Тогда воздух остыл до -28,4 градуса.