Собянин заявил о создании "горячего резерва" на случай распространения омикрона

Ситуация с коронавирусом в столице спокойная, однако на случай распространения нового "омикрон"-штамма необходимо создать "горячий резерв" в медицинской системе. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ.

"Мы фиксируем ежеденедельное снижение заболеваемости на две трети от пиковых уровней, - сказал глава города. - Количество госпитализаций уменьшилось наполовину". Вместе с тем с учетом информации о быстром распространении нового штамма за рубежом власти Москвы оставили "горячий резерв" коек, их можно будет оперативно развернуть в случае необходимости.

Сергей Собянин также напомнил, что сейчас резерв системы здравоохранения Москвы составляет 46 процентов. "Надеемся, что Новый год пройдет спокойно", - заявил глава города.