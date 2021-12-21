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21.12.2021 09:35
Рубрика: Происшествия

В Домодедово мужчина угнал такси и спровоцировал ДТП

Текст: Михаил Фалалеев
В ночное время мужчина, находясь на проезжей части автодороги, ведущей к аэропорту "Домодедово", спровоцировал замедление движения автомобиля такси.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что когда машина проезжала мимо, он ударил ногой по бамперу. Водитель остановился на обочине и, не заглушив двигатель, вышел посмотреть повреждения. В этот момент грабитель подбежал к такси, сел на место водителя и уехал.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Позднее, не справившись с управлением, он совершил столкновение с двумя автомобилями, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавших в ДТП нет. Общая сумма материального ущерба составила около 2 миллионов рублей.

Сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по городскому округу Домодедово задержали угонщика на одной из станций метро в Москве. Им оказался ранее судимый 30-летний житель Северо-Кавказского федерального округа. Задержанный взят под стражу.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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