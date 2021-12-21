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21.12.2021 14:20

В Калуге назвали лучшие ТОС

Активистов территориальных общин поздравили и наградили глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и городской голова Дмитрий Денисов.
Фото: Калужская гордума Фото: Калужская гордума
Фото: Калужская гордума

В торжественной церемонии приняли участие депутаты городской думы, руководители подразделений городской управы, председатели и члены ТОС.

Фото: Калужская гордума
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Конкурс проходил в пяти номинациях:

"Лучший председатель ТОС";

"Активность жителей - развивающийся город";

"ТОС - территория комфортного проживания";

"Лучшая организация работы ТОС по информированию жителей";

"Моя инициатива".

"Территориальные общины - это лучший помощник и надежная опора городских властей. Активисты ТОС лучше всех знают, что необходимо сделать в первую очередь в микрорайонах, дворах, на конкретных территориях. У калужских ТОСов есть много успешных проектов, отмеченных на федеральном уровне, за опытом к нам приезжают коллеги из других городов, - отметил Юрий Моисеев. - В этот юбилейный для нашего города год нам удалось многое сделать, конечно, еще есть над чем работать, но уверен, что вместе мы добьемся новых успехов, сделаем Калугу красивым и процветающим городом, в котором хочется жить и работать".

Глава Калуги поблагодарил активистов ТОС за труд и пожелал здоровья, успехов, благополучия и реализации всех намеченных планов.

Фото: Калужская гордума
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В номинациях конкурса одержали победу и заняли призовые места территориальные общины, возглавляемые депутатами городской думы Татьяной Коняхиной, Эльвирой Капитоновой, Александром Ивановым, Карпом Диденко, Андреем Линковым, Романом Захаровым, Михаилом Васильевым и Андреем Макаровым.

"Сегодня здесь собрались люди, которых объединяет любовь к нашему родному городу, - подчеркнула депутат городской думы, руководитель Общественного центра ЖКХ Татьяна Коняхина. - Территориальные общины это прежде всего конструктивный диалог власти и неравнодушных жителей, вместе нам удается решать самые сложные задачи. Хочу выразить благодарность всем членам ТОС и сотрудникам управления по работе с населением за плодотворный труд. Благодаря нашим общим усилиям все краше и комфортнее становятся наши дворы, микрорайоны и наша любимая Калуга".

Победителям и призерам конкурса были вручены дипломы и подарки, творческие коллективы подготовили насыщенную концертную программу.

"Члены территориальных общин отличаются неравнодушным отношением не только к родному городу, но и к тем людям, что живут рядом с нами, - подчеркнула депутат городской думы, председатель Ассоциации ТОС Эльвира Капитонова, - Низкий поклон вам за труд и любовь к родному краю. Вместе нам все по плечу!".

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