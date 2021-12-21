В МГУ отец девочки-вундеркинда напал на завкафедрой

Отец 9-летней студентки Алисы Тепляковой напал на сотрудника МГУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей вуза.

Мужчина напал на заведующего одной из кафедр факультета психологии, уточняет агентство. По предварительным данным, инцидент произошел в здании университета. Очевидцы вызвали полицию.

Причины нападения и его последствия пока неизвестны. Однако ранее отец Алисы Тепляковой высказывал недовольство отношением преподавателей к девочке из-за особенностей ее обучения.

Напомним, что Алиса Теплякова поступила в главный университет страны по результатам ЕГЭ. Девочка смогла с рекордной скоростью освоить всю школьную программу.