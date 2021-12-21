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21.12.2021 18:48
Рубрика: Общество

В МГУ отец девочки-вундеркинда напал на завкафедрой

Текст: Сергей Бабкин

Отец 9-летней студентки Алисы Тепляковой напал на сотрудника МГУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей вуза.

Фото: vesti.ru
Девятилетняя Алиса Теплякова будет учиться в МГУ дистанционно

Мужчина напал на заведующего одной из кафедр факультета психологии, уточняет агентство. По предварительным данным, инцидент произошел в здании университета. Очевидцы вызвали полицию.

Причины нападения и его последствия пока неизвестны. Однако ранее отец Алисы Тепляковой высказывал недовольство отношением преподавателей к девочке из-за особенностей ее обучения.

Напомним, что Алиса Теплякова поступила в главный университет страны по результатам ЕГЭ. Девочка смогла с рекордной скоростью освоить всю школьную программу.

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