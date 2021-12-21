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21.12.2021 02:20
Рубрика: Общество

В Москве открылись новогодние базары

Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 289(8640)
В столице открылись 238 елочных базаров, где можно приобрести хвойные деревья из регионов России и из-за рубежа. В продаже имеются и букеты из веток. Торговые точки работают до 31 декабря.
Натуральную пушистую зеленую красавицу в этом году многие смогут купить недалеко от своего дома. Фото: Аркадий Колыбалов Натуральную пушистую зеленую красавицу в этом году многие смогут купить недалеко от своего дома. Фото: Аркадий Колыбалов
Натуральную пушистую зеленую красавицу в этом году многие смогут купить недалеко от своего дома. Фото: Аркадий Колыбалов

Как рассказал глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, больше всего базаров открыто на западе города. "Я надеюсь, что елок завезено достаточно, и каждый желающий, кто хочет поставить живое дерево у себя дома, сможет это сделать", - отметил он. По словам Немерюка, в столицу привезли отечественные ели из Пермского края и Пензенской области, сосны из Ульяновской и Саратовской областей, а также импортные елки из Дании. Ценники в этом году начинаются от тысячи рублей за метр отечественного дерева, а импортное обойдется в 3-3,5 тысячи рублей за метр. Сосна оценена в 1200-1400 рублей за метр. Главный атрибут зимних праздников, заметил Немерюк, дешевле всего покупать незадолго до Нового года, когда распродаются остатки. На базарах также можно приобрести пихту, лапник и саженцы хвойных деревьев для дачного участка. Имеются в продаже и букеты из веток - цена на них стартует от 100 рублей.

Фото: iStock
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Легальные елочные базары в Москве огорожены, освещены и оформлены в едином стиле. На вывеске должны быть указаны юридический адрес организации, информация о режиме работы, прайс-лист и телефоны органов государственного контроля и надзора (управы района, префектуры административного округа, Управления Роспотребнадзора по Москве). Продавец должен иметь при себе кассовый аппарат, книгу отзывов и предложений, мерную линейку, упаковочный материал и огнетушители.

После праздников горожане смогут сдать новогоднее дерево в пункты "Елочного круговорота" - в разных районах откроется более 500 точек. Акция продлится по 20 февраля 2022 года. Деревья принимаются бесплатно. Перед сдачей их нужно обязательно освободить от праздничных украшений и мишуры. Собранные ели и сосны отправят на переработку. Из них сделают щепу, которую используют для подсыпки в вольерных комплексах и обустройства экологических троп. В прошлом сезоне больше всего елок сдали жители Южного административного округа Москвы - более семи тысяч деревьев.

Кстати

Посмотреть адреса, где в Москве продают новогодние деревья, можно на портале открытых данных - data.mos.ru. Живую ель или сосну горожане также могут заказать онлайн с помощью ресурсов elki-eli.com, "Елки.ру", Eurotree Delivery, elka.me, sadovod.org, а также на сайтах сетевых магазинов.

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