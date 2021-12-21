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21.12.2021 20:15
Рубрика: Экономика

В России открыто рекордное количество торговых центров

Текст: Марина Трубилина
Российская газета - Федеральный выпуск № 290(8641)
Покупатели ходят в торговые центры (ТЦ) реже, чем до пандемии, зато без покупок, как правило, не уходят. В этом году в России открывается рекордное за пять лет количество торговых площадей.

Общая площадь новых ТЦ - 843 тыс. кв. м, сообщает руководитель направления аренды торговых центров CBRE Надежда Цветкова. Это на 10% больше, чем в 2019 году, и на 37% больше, чем в 2020-м. При этом в Москве показатель вырос на 5% по сравнению с 2020 годом, а в других регионах на 102%. Крупные торгово-развлекательные центры открылись в Кирове, Грозном, Перми, Нижнекамске, Екатеринбурге. В регионах превалируют масштабные проекты, тогда как в Москве новое предложение - это небольшие ТЦ.

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На рынок не только выходят объекты, строительство которых было начато еще до пандемии, но и анонсируются новые проекты, говорит аналитик Cushman & Wakefield Евгения Сафонова. В следующие два-три года ожидается снижение темпов ввода, будут открываться, в основном, небольшие районные ТЦ. "Усиливается тренд на строительство торговых объектов в составе жилых комплексов", - говорит она.

"Трафик" посетителей в торговых объектах по-прежнему низкий, но выше показателей 2020 года и характеризуется более высокой конверсией - тот, кто пришел в торговый центр, с наибольшей вероятностью совершит покупку, говорит Цветкова.

Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов/ Марина Трубилина

Состав арендаторов меняется. Среди новых арендаторов доля магазинов одежды снизилась с 43% в 2019 году до 29% в 2021-м. Супермаркеты, на которые в 2019 году приходилось 5% сделок по аренде, сейчас выросли до 13%. Доли развлечений и фитнеса в новых сделках, составлявшие 9% в 2019 году, теперь менее 6%. При этом выросла активность магазинов косметики и парфюмерии, электроники, около 10% сделок по аренде в этом году приходится на коворкинги. Однако, по мнению экспертов, это не долгосрочные тренды, а скорее переходный период. Владельцы ТЦ продолжают делать ставку на увеличение доли сегмента кафе и ресторанов, развлечений, много внимания уделяют зонам благоустройства и отдыха, в том числе и в проектируемых ТЦ. На фоне быстро растущей онлайн-торговли развлекательный компонент усиливает якорную функцию и увеличивает посещаемость, отмечает Сафонова. В столичных ТЦ вакантность по итогам года будет на уровне 6-6,5%, считает директор департамента торговой недвижимости JLL Полина Жилкина, а в следующем из-за неопределенности и возможности новых ограничений может повыситься до 7-8% .

На торговых улицах Москвы чаще всего открываются кафе и рестораны
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