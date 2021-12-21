В Театре имени Наталии Сац отметят рождество под звуки джаза

Накануне Рождества, 24 декабря, в Театре имени Наталии Сац пройдет совершенно особенный концерт "Рождество в джазовых тонах".

Большое фойе, свет приглушен, огромные витражные фонари таинственно мерцают, тут и там расположились музыканты оркестра и артисты хора, а между ними - за столиками с праздничным угощением, - зрители-слушатели.

На расстоянии вытянутой руки от музыкантов они окажутся в потоке джаза и блюза, любимых номеров из мюзиклов и рождественских шлягеров классической музыки, в самом сердце настоящего волшебного праздника, в эпицентре предновогоднего театрального чуда.

Фото: Предоставлено пресс-службой Театра имени Наталии Сац

Создадут этот удивительный вечер, на котором прозвучат произведения Дюка Эллингтона, Генри Николы Манчини, Курта Вайля, Эндрю Ллойда Вебера, спиричуэлсы и другие рождественские по духу хоровые и оркестровые произведения, дирижер Евгений Бражник и хормейстер Вера Давыдова, которые вместе с режиссером Валерием Меркуловым и артистами хора и оркестра Театра имени Наталии Сац сделают его поистине незабываемым.

Сейчас Большой зал театра закрыт на капитальный ремонт. Но это не повод закрывать весь театр, поэтому представления идут в Малом зале, фойе. Очевидное неудобство превратили в новый креативный проект "RE-конструкция".

Фото: Предоставлено пресс-службой Театра имени Наталии Сац

"Период реконструкции театра - это период вызовов и трудностей, - говорит художественный руководитель театра Георгий Исаакян. - Но одновременно это период новых возможностей и открытий. Проект "RЕ-конструкция" - это один из наших ответов на те вызовы, которые стоят сегодня перед Детским музыкальным театром; и одновременно это окно возможностей, открытие новых музыкальных, художественных пространств, новых территорий для встреч с нашими зрителями и слушателями. Нас всех ждут восхитительные открытия - новых названий, новых произведений и новых имен. Главными пространствами "RE-Конструкции" станут наша знаменитая RO-тонда, где мы и будем играть RA-ритеты, и Большое зрительское фойе, огромное, полное закоулков, изгибов, переходов и создающее ощущение измененной, двоящейся, бликующей смыслами реальности".

Музыкальный руководитель проекта "RE-Конструкция" - пианист Петр Айду.