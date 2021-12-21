Видео: В Воронеже снегокат разогнали до 90 км/ч

Воронежская полиция начала проверку опубликованного в соцсетях видео, на котором Toyota RAV4 буксирует по трассе снегокат с человеком на скорости около 90 километров в час.

Снегокат детский, но сидит на нем не ребенок, а как минимум юноша. Из-под полозьев летят фонтаны искр.

- Будут установлены все обстоятельства, к правонарушителю примут меры, - пообещали "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. Номер автомобиля-буксировщика на видео хорошо читается, найти его не составит проблем.

Минимум, что может грозить нарушителю - 500-рублевый штраф за нарушение правил буксировки.