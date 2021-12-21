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21.12.2021 10:10
Рубрика: Общество

Стало известно, в каком регионе России самый дорогой оливье

Текст: Дина Непомнящая

Одним из главных новогодних блюд на праздничном столе россиян неизменно остается салат оливье. Эксперты ЕМИСС подсчитали стоимость ингредиентов и выяснили, в каком из регионов России это блюдо обойдется не очень дорого, а где ударит по карману.

Фото: iStock
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Как пишет ТАСС, для примера был взят один из классических рецептов, включающий полкилограмма колбасы, 400 граммов картофеля, 400 граммов зеленого горошка, 120 граммов моркови, четыре свежих огурца, четыре куриных яйца и 250 граммов майонеза. На его основе был выведен "индекс оливье" этого года.

Самый дорогой оливье готовят на Чукотке - он обойдется в 988,2 рубля. В пятерку дорогих также вошли блюда приготовленные в Камчатском крае (784,7 рубля), Магаданской (781,2 рубля), Сахалинской областях (635,3 рубля) и в Москве (608,8 рубля).

Выгодней всего закупать продукты на салат в Чувашской Республике (396,7 рубля), Республике Мордовия (383,6 рубля), Волгоградской (396,1 рубля), Липецкой (381,2 рубля) и Белгородской областях (377,3 рубля).

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