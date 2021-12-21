Стало известно, в каком регионе России самый дорогой оливье

Одним из главных новогодних блюд на праздничном столе россиян неизменно остается салат оливье. Эксперты ЕМИСС подсчитали стоимость ингредиентов и выяснили, в каком из регионов России это блюдо обойдется не очень дорого, а где ударит по карману.

Как пишет ТАСС, для примера был взят один из классических рецептов, включающий полкилограмма колбасы, 400 граммов картофеля, 400 граммов зеленого горошка, 120 граммов моркови, четыре свежих огурца, четыре куриных яйца и 250 граммов майонеза. На его основе был выведен "индекс оливье" этого года.

Самый дорогой оливье готовят на Чукотке - он обойдется в 988,2 рубля. В пятерку дорогих также вошли блюда приготовленные в Камчатском крае (784,7 рубля), Магаданской (781,2 рубля), Сахалинской областях (635,3 рубля) и в Москве (608,8 рубля).

Выгодней всего закупать продукты на салат в Чувашской Республике (396,7 рубля), Республике Мордовия (383,6 рубля), Волгоградской (396,1 рубля), Липецкой (381,2 рубля) и Белгородской областях (377,3 рубля).