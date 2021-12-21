В Биробиджане прошел розыгрыш среди привитых от COVID-19 студентов

Подарочные сертификаты в кафе и магазины разыграли среди студентов Приамурского государственного университета имени Шолом-Алейхема, сделавших прививку от коронавирусной инфекции.

Лотерея проходила в прямом эфире в Instagram. Участие в розыгрыше приняли 264 человек. 40 из них получили в подарок сертификаты на 500, 1000 или 1500 рублей от местных кафе и сети продуктовых супермаркетов. Еще один главный приз - сертификат на десять тысяч рублей в магазин электроники - достался студентке первого курса промышленно-экономического факультета Юлии Прокопенко.

Как отмечают в пресс-службе правительства ЕАО, в вузе одни из лучших показателей по формированию коллективного иммунитета к COVID-19.

"Здесь привиты 97 процентов сотрудников и 79 процентов студентов", - сообщили в официальном аккаунте правительства в Instagram.