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21.12.2021 11:25
Рубрика: Общество

В Хабаровский край придут аномальные холода

Текст: Дина Непомнящая

Аномально холодная температура воздуха, на семь градусов ниже нормы, ожидается в Хабаровском крае с 23 по 27 декабря.

В Приморье ожидаются аномально холодные дни

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по со ссылкой на данные Дальневосточного УГМС, в столице региона, а также южных районах края температура будет колебаться от минус 18 до минус 33 градусов Цельсия.

МЧС направило главам муниципальных образований рекомендации принять меры по предупреждению возможных чрезвычайных происшествий, связанных с резким похолоданием. Так могут возникнуть аварии на ТЭК и ЖКХ. А из-за использования обогревателей и печей увеличивается риск пожаров.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

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