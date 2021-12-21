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21.12.2021 07:49
Рубрика: Общество

В Хабаровском крае впервые удалили опухоль пациенту в сознании

Текст: Юлия Гарднер

В Хабаровском крае провели первую на Дальнем Востоке операцию по удалению опухоли пациенту в сознании. Ее выполнили специалисты краевой клинической больницы имени профессора Владимирцева (ККБ №2) под руководством московских коллег.

Фото: НИИТО
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- Мы приехали поделиться опытом по удалению новообразования в области височной доли мозга, которая отвечает за понимание речи. Эта опухоль способствовала приступам, - рассказал ассистент кафедры нейрохирургии и нейрореанимации Клинического медицинского центра Московского государственного медико-стоматологического университета (МГМСУ) Игорь Трифонов.

Оперируемый находился под местной анестезией, благодаря чему хирурги могли отслеживать его речь и изменения в ней. Если во время операции по удалению опухоли пациент будет без сознания, после нее можно столкнуться с необратимым неврологическим дефицитом - отсутствием речи.

До этого для удаления подобных опухолей дальневосточникам приходилось летать в центральную часть России.

За прошедшие 11 месяцев специалисты ККБ №2 выполнили свыше 11 тысяч операций, часть из которых являлась высокотехнологичной медицинской помощью. Делать это удается в том числе благодаря новому оборудованию, закупаемому в рамках нацпроекта "Здравоохранение" и по программе "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями".

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск

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