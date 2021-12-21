В Приморье несколько автомобилей ушли под лед

Несколько автомобилей рыбаков ушли колесами под лед на реке Артемовка в Приморском крае. Пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.

Машины были оставлены у берега. И после небольшого потепления слегка провалились на подтаявшем льду.

Погода в Приморье сейчас переменчивая: то холодно, то относительно тепло, особенно днем на солнце. Лед на водоемах еще не устоялся, но рыбаки активно выходят туда, некоторые - выезжают на машинах. ГУ МЧС по региону проводит профилактические рейды, предупреждая приморцев об опасности выхода на тонкий лед.