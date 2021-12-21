В Забайкалье застрелили продавца в магазине

В городе Могоче неизвестный застрелил продавца магазина. Преступление произошло в понедельник вечером.

Из какого оружия стрелял мужчина, пока не установлено. Известно, что после убийства он забрал из магазина ноутбук и скрылся. От полученных ранений 55-летий продавец скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, сопряженном с разбоем.

"Осмотрено место происшествия, тело погибшего мужчины. Назначены необходимые судебные экспертизы. Изымаются записи камер видеонаблюдения. Устанавливаются и допрашиваются очевидцы и свидетели преступления", - сообщает забайкальское следственное управление СК РФ.