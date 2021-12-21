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21.12.2021 21:34
Рубрика: Общество

Мальчик из Арзамаса собрал полмиллиона рублей для зооприютов

Текст: Антон Дерябин ("Российская газета", Нижний Новгород)
Российская газета - Федеральный выпуск № 290(8641)
За три года 11-летний Павел Абрамов из Арзамаса Нижегородской области собрал для бездомных животных почти пять тонн корма, лекарства и более полумиллиона рублей.
Павел Абрамов: Вообще, я мечтаю, чтобы не было бездомных животных. Фото: Из личного архива Павла Абрамова

Мальчик хорошо рисует. И в память о потерянном в 2019 году любимце - коте Барсике - он начал делать картины с животными, в основном писал кошек и собак. Свои произведения Паша сначала раздавал знакомым в обмен на корм и вещи, необходимые для приютов. Картины юного художника расходились (и расходятся сейчас) на ура. Стали поступать заказы не только из России, но и многих других стран. А вырученные средства распределяются между подопечными животными, приютами.

Благородный порыв школьника заметили: Павел стал лауреатом общественно-государственной инициативы "Горячее сердце-2020". Его история вошла в одноименную почетную книгу. Благодаря школьнику известность получил и арзамасский приют для собак "Жизнь", куда он с мамой отвозит корм и другие полезные вещи.

В прошлом году Паша с родителями создали творческую котостудию "Арт Паштет". Сюда можно прийти, поиграть с питомцами, послушать тематические лекции, научиться чему-то новому. И, конечно, забрать себе приглянувшегося котика. А еще запустил проект по размещению боксов в торговых центрах, в которые посетители могут складывать продукты для приютских животных. Весь декабрь на свой странице в соцсетях Павел продает сделанные им новогодние сувениры и картины.

- Вообще, я мечтаю, чтобы не было бездомных животных, - говорит Паша.

Животных могут запретить продавать в зоомагазинах и на рынках
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