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21.12.2021 09:20
Рубрика: Общество

На дорогах Уфы из-за обильного снегопада встало движение

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Утром 21 декабря на дорогах Уфы вновь зафиксированы девятибалльные пробки. Причина - обильный снегопад. Также резко выросло количество ДТП.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Как отметил на оперативном совещании в мэрии Уфы глава администрации Сергей Греков, за три дня в городе выпала 40-процентная норма осадков. На борьбу с последствиями снегопада вышла вся техника. По словам мэра, сейчас удалось почистить центральные улицы и тротуары, но чтобы полностью убрать снег из дворов и второстепенных улиц, потребуется еще два дня. Греков попросил водителей сократить количество поездок по городу на личном автомобиле и не оставлять транспорт на обочине, так как это затрудняет уборку дорог.

Также из-за непогоды администрация города продлила введенное 20 декабря временное ограничение въезда в столицу для большегрузов - с 09.00 до 21.00 21 декабря.

Страдают из-за снегопада и жители районов Башкирии. Так, 20 декабря в Куюргазинском районе спасатели Госкомитета по ЧС вызволили из снежного плена семью с двумя детьми. Их машина застряла в снегу на дороге возле деревни Ялчикаево. На обратном пути спасатели обнаружили еще один застрявший автомобиль с тремя пассажирами, которым также оказали помощь.

А 21 декабря в деревне Чураево Миякинского района в сугробе застрял школьный автобус с детьми. Его вытащили с помощью трактора.

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