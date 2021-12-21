На дорогах Уфы из-за обильного снегопада встало движение

Утром 21 декабря на дорогах Уфы вновь зафиксированы девятибалльные пробки. Причина - обильный снегопад. Также резко выросло количество ДТП.

Как отметил на оперативном совещании в мэрии Уфы глава администрации Сергей Греков, за три дня в городе выпала 40-процентная норма осадков. На борьбу с последствиями снегопада вышла вся техника. По словам мэра, сейчас удалось почистить центральные улицы и тротуары, но чтобы полностью убрать снег из дворов и второстепенных улиц, потребуется еще два дня. Греков попросил водителей сократить количество поездок по городу на личном автомобиле и не оставлять транспорт на обочине, так как это затрудняет уборку дорог.

Также из-за непогоды администрация города продлила введенное 20 декабря временное ограничение въезда в столицу для большегрузов - с 09.00 до 21.00 21 декабря.

Страдают из-за снегопада и жители районов Башкирии. Так, 20 декабря в Куюргазинском районе спасатели Госкомитета по ЧС вызволили из снежного плена семью с двумя детьми. Их машина застряла в снегу на дороге возле деревни Ялчикаево. На обратном пути спасатели обнаружили еще один застрявший автомобиль с тремя пассажирами, которым также оказали помощь.

А 21 декабря в деревне Чураево Миякинского района в сугробе застрял школьный автобус с детьми. Его вытащили с помощью трактора.