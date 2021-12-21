Пермский Клуб юристов определил лучших в профессии

В краевой столице состоялось торжественное награждение лауреатов XIX премии Клуба юристов за 2021 год. Оно прошло в конференц-зале Арбитражного суда Пермского края. Перед началом церемонии здесь же открылась персональная выставка пермского художника Кирилла Зибницкого.

Премия учреждена некоммерческим партнерством "Пермский профессиональный клуб юристов" при поддержке Нотариальной палаты, Совета судей и Адвокатской палаты Пермского края и Пермского отделения Ассоциации юристов России.

В номинации "Юстиция" награду получила начальник отдела по кадастровому учету и государственной регистрации прав на земельные участки краевого Управления Росреестра Елена Клюшова.

В номинации "Правоохранительное дело" лауреатом премии Клуба юристов стал заместитель прокурора Пермского края, старший советник юстиции Виталий Ильенков.

Номинация "Дебют" стала победной для курсантки четвертого курса Пермского института ФСИН России Эвелины Бузинской.

В номинации "Защита" жюри выделило директора ООО "Семейная компания Аргумент" Анаит Безоян. Номинация "Государство и право" досталась начальнику отдела делопроизводства Семнадцатого арбитражного апелляционного суда Анне Глушенковой.

В номинации "Муниципальная служба" награды удостоилась начальник юридического управления департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми Елена Жданова, в номинация "Нотариат" - нотариус Пермского городского нотариального округа Ирина Закалина.

Фото: Пермский профессиональный Клуб юристов

Адвокат Евгений Елькин, чей стаж деятельности составляет 32 года, стал лауреатом в номинации "Адвокатура", а "Право и образование" по праву досталось начальнику кафедры гражданско-правовых дисциплин Пермского института ФСИН России Елене Брылевой.

Знак почтения "За веру в закон и верность профессии" решением президиума некоммерческого партнерства "Пермский профессиональный клуб юристов" единогласно присудили председателю Пермского областного суда в почетной отставке Михаилу Денисовичу Головину.

Ну и наконец обладателем высшей награды XIX премии Клуба юристов в номинации "Юрист года" стал директор по правовым вопросам ПАО "Метафракс Кемикалс" Симон Вихнин.

Партнеры мероприятия - ООО "Лукойл-Пермь", ПАО "Метафракс" и ООО "ТелекомПлюс", генеральным информационным партнером в очередной раз стал пермский филиал "Российской газеты".

- Огромное спасибо организаторам - Арбитражному суду Пермского края. Потому что живое человеческое общение гораздо лучше и приятнее, чем общение через экран, - сказал, подводя итоги церемонии председатель президиума Клуба юристов Вячеслав Белов. - Мы понимаем, что юридическая профессия абсолютно никуда не денется. Сегодня юристы стали гораздо востребованней, чем за последние два года. Юридическая специальность важна и нужна. Современный мир не может существовать без специалистов в области юриспруденции. Поэтому у меня абсолютно радостное ощущение, что ждет нас светлое будущее. Поздравляю всех с наступающим Новым годом, желаю прекрасно его встретить и в 2022 году успешно продолжить свою профессиональную деятельность - результативно, эффективно и качественно.