Пермского антимасочника арестовали за отказ платить штраф

Карагайский суд Пермского края на шесть суток арестовал местного жителя за отказ платить штраф, которым его наказали за отказ носить маску и перчатки. Об этом сообщили в краевой службе судебных приставов.

Житель села Карагай несколько раз ходил в продуктовый магазин, при этом не одевая защитную маску и перчатки. Он неоднократно попадался правоохранительным органам и его наказывали за это.

Его привлекли к административной ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ (повторное невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) и вынесли наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. Однако платить карагаец не собирался.

Тогда за уклонение от исполнения наказания на него составили протокол и суд приговорил его к шести суткам ареста.