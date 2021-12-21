Саратовский госавтоинспектор решил заняться на работе добычей криптовалюты

Добычей криптовалюты занялся один из старших инспекторов Регистрационно-экзаменационного отдела (РЭО) городской Госавтоинспекции. Напомним, это то самое подразделение ГИБДД, которое выдает водительские права и ставит на учет автомашины. У полицейского были ключи от помещения полиции на Соколовой горе, которое временно не использовалось. В этой комнате, как сообщили в областном управлении СК, инспектор втайне от сослуживцев установил два электронных устройства, на которых майнил криптовалюту в интернете.
Добычей "криптовалютных ресурсов" сотрудник Госавтоинспекции занимался с февраля по июль нынешнего года. Пока его коллеги не обратили внимание на резко выросший расход электроэнергии. Поисками "воришки" занимались сотрудники оперативно-разыскной части службы собственной безопасности ГУ МВД по региону. В итоге сыщики вышли на предпринимателя в погонах.
Следствие обвинило сотрудника Госавтоинспекции в превышении полномочий. Была проведена экспертиза, которая подтвердила, что обнаруженное в помещении оборудование использовалось для майнинга криптовалюты. После этого обвиняемый признал вину и возместил причиненный МВД ущерб за сожженное электричество аж в 231 тысячу рублей.
Правда, вопрос, сколько "намайнил" госавтоинспектор в свой карман, в ходе следствия так и остался без ответа, а сам он, судя по всему, не признался.
Как сообщила следователь Надежда Савус, при проведении экспертизы специалисты не смогли найти "технической возможности для определения размера полученного дохода". Но, как объяснили в областном управлении СК корреспонденту "РГ", для доказательства вины полицейского этот вопрос уже не имел никакого значения.
Еще до решения суда по итогам служебной проверки, как сообщили в ГУ МВД по региону, инспектора уволили из полиции "по отрицательным основаниям". В свою очередь, суд оштрафовал подсудимого на 30 тысяч рублей и два года запретил ему работать в правоохранительных органах. Но бывший правоохранитель, кажется, уже освоил новую профессию.