Саратовский госавтоинспектор решил заняться на работе добычей криптовалюты

Сотрудника полиции из Саратова, который устроил майнинговую ферму прямо на рабочем месте, оштрафовали и уволили с работы.

Добычей криптовалюты занялся один из старших инспекторов Регистрационно-экзаменационного отдела (РЭО) городской Госавтоинспекции. Напомним, это то самое подразделение ГИБДД, которое выдает водительские права и ставит на учет автомашины. У полицейского были ключи от помещения полиции на Соколовой горе, которое временно не использовалось. В этой комнате, как сообщили в областном управлении СК, инспектор втайне от сослуживцев установил два электронных устройства, на которых майнил криптовалюту в интернете.

Добычей "криптовалютных ресурсов" сотрудник Госавтоинспекции занимался с февраля по июль нынешнего года. Пока его коллеги не обратили внимание на резко выросший расход электроэнергии. Поисками "воришки" занимались сотрудники оперативно-разыскной части службы собственной безопасности ГУ МВД по региону. В итоге сыщики вышли на предпринимателя в погонах.

Следствие обвинило сотрудника Госавтоинспекции в превышении полномочий. Была проведена экспертиза, которая подтвердила, что обнаруженное в помещении оборудование использовалось для майнинга криптовалюты. После этого обвиняемый признал вину и возместил причиненный МВД ущерб за сожженное электричество аж в 231 тысячу рублей.

Правда, вопрос, сколько "намайнил" госавтоинспектор в свой карман, в ходе следствия так и остался без ответа, а сам он, судя по всему, не признался.

Как сообщила следователь Надежда Савус, при проведении экспертизы специалисты не смогли найти "технической возможности для определения размера полученного дохода". Но, как объяснили в областном управлении СК корреспонденту "РГ", для доказательства вины полицейского этот вопрос уже не имел никакого значения.

Втайне от сослуживцев он установил два электронных устройства, на которых майнил криптовалюту

Еще до решения суда по итогам служебной проверки, как сообщили в ГУ МВД по региону, инспектора уволили из полиции "по отрицательным основаниям". В свою очередь, суд оштрафовал подсудимого на 30 тысяч рублей и два года запретил ему работать в правоохранительных органах. Но бывший правоохранитель, кажется, уже освоил новую профессию.