УГНТУ познакомил более 300 школьников Башкирии с рабочими профессиями

Приварить пластину к куску металла, выточить винт на токарном станке, создать модель с помощью 3D-ручки, исследовать свойства материалов и найти дефект в трубе, изготовить кубик на фрезерном станке, самостоятельно составить протокол испытаний и провести разрушение образцов из композиционных материалов методом удара башенного копра, измерить твердость различных металлов и сплавов.

Реально ли сегодня школьнику сделать все это, на один день примерив на себя профессию токаря, слесаря, инженера-исследователя, проектировщика или дефектоскописта? Теперь, да!

Уфимский государственный нефтяной технический университет (УГНТУ) совместно с ООО "Газпром трансгаз Уфа" запустил уникальный образовательно-профориентационный проект "Город профессий" для учеников 10-11-х классов 11 районов республики, а также городов Сибай и Уфа, где сосредоточен основной кадровый, производственный потенциал газотранспортного предприятия.

- Раньше старшеклассники учились слесарному и токарному делу, водительскому мастерству и другим рабочим профессиям на учебно-производственных комбинатах, посвящая этому один день в неделю. Наш проект "Город профессий" решает ту же задачу, но проходит в форме инженерного квеста. Сегодня представители рабочих специальностей - одни из самых востребованных и высокооплачиваемых на рынке труда, а из выпускников колледжей, освоивших профессии, связанные с ручным трудом, выходят самые целеустремленные студенты вузов. Благодаря профессиональным навыкам, они легко усваивают инженерные компетенции и становятся высококлассными специалистами, которые так нужны на производстве. Квест "Город профессий" создан для повышения популярности рабочих и инженерных профессий, - отметил проектор по учебно-методической работе УГНТУ Александр Могучев.

Фото: Пресс-служба УГНТУ

Однако на первый взгляд, это вовсе не похоже на игру, ведь в проекте ставят реальные и порой непростые задачи. Так, ребятам пришлось освоить основы работы на сварочном аппарате.

- Бытует мнение, что выучиться на сварщика легко. На самом деле мы отбираем наиболее талантливых. Как правило, хорошими специалистами становятся ребята, закончившие художественную школу, так как в нашей профессии важна развитая мелкая моторика. Если графомотороные навыки не очень хороши, то стать профессионалом не получится, - рассказывает заведующий кафедрой "Оборудование и технология сварки и контроля" Института нефтегазового инжиниринга и цифровых технологий (ИНИЦТ) УГНТУ Айрат Файрушин.

Все участники квеста прошли тест на моторику для сварщика. Задание, кажется, несложное: нужно нарисовать заданный узор, управляя фломастером, зажатым в тиски специального держателя. Однако у большинства получались каракули… У кого-то не хватило старания, у кого-то, действительно, оказались проблемы с моторикой. "Даже 50-процентное попадание по ширине шва и периодичности узора - уже неплохо", - говорят эксперты.

А вот практическую часть - сварку (имитацию стыкового шва) - ребята выполняли уже в спецкостюмах и защитных шлемах. Тут было не до шуток: при такой работе необходимо соблюдать технику безопасности, внимательно слушая наставника. Иначе может случиться беда. Оценивал выполненную работу специальный лазерный сканер. Десять ребят из трехсот с лишним школьников, принявших участие в квесте, удивили даже преподавателей: они заварили швы как высококлассные сварщики.

- Это было здорово! Мне очень понравилось! Хотя сначала казалось, что сложно. Даже было немного страшно: вокруг летали снопы искр, все трещало, шумело. Но я справилась, - поделилась впечатлениями 11-классница Розалия из Дюртюлей, которая впервые попробовала себя в роли сварщика.

Сложно поверить, но эта хрупкая девушка лучше всех в своей команде выполнила поставленную задачу - приварила пластину к куску металла не хуже опытных специалистов. Теперь Розалия всерьез задумалась, а не выбрать ли ей эту профессию?

Фото: Пресс-служба УГНТУ

Как отметил Айрат Файрушин, сварка давно перестала быть чисто мужской специальностью, поскольку сегодня профессионалы используют современное автоматическое оборудование, справиться с которым под силу каждому. Да и сварочные швы у девочек получаются аккуратнее, чем у мальчиков.

Следующие два пункта квеста расположились в цехе по металлообработке. Здесь тоже царило оживление. Ребята напряженно следили за товарищами по команде, которые первыми после небольшой вводной лекции преподавателя решились выточить на токарном станке винт из оргстекла. Все это снимала на видео прикрепленный к команде волонтер - студентка-первокурсница ИНИЦТ УГНТУ Арина Хасанова.

- Я никогда не работала на токарном станке. Но учусь на инженера-проектировщика, поэтому буду проходить учебную практику на этом оборудовании. Сейчас наблюдаю, стараюсь все запомнить, особенно ошибки, которые не стоит допускать, - говорит Арина.

Рядом несколько ребят столпилось вокруг фрезеровочного станка, чтобы попробовать изготовить игральную кость. В числе первых - 11-классница Регина из Дюртюлей.

- Если хочешь быть востребованным в какой-то сфере, должен изучить все нюансы. Инженеры обязаны знать и уметь работать на станках. Надеюсь, квест поможет мне окончательно определиться с профессией, - сказала девушка.

А ее товарищ Ринат уже сделал свой выбор.

- Сегодня нам показали столько интересного! Волонтер Арина много рассказывала про свой факультет, теперь думаю, не выбрать ли мне тоже профессию инженера-проектировщика? Все будет зависеть от результатов ЕГЭ, надеюсь, сдам хорошо, - отметил юноша.

На одной из точек квеста ребята познакомились с профессией дефектоскописта - они занимались поиском изъянов в трубах с помощью различных чудо-приборов. На другой - мальчишки и девчонки, как настоящие инженеры-исследователи изучали структуру металлов и их характеристики. А затем их ждала встреча с настоящими VR-разработчиками.

Фото: Пресс-служба УГНТУ

- За две недели в "Городе профессий" приняли участие более 300 школьников со всей республики. Это целенаправленная профориентационная работа, ведь ребята используют рабочее оборудование, на котором проходит и образовательный, и научно-исследовательский процесс, - рассказывает директор Института нефтегазового инжиниринга и цифровых технологий УГНТУ Резеда Тляшева.

Кстати, чаще всего дети задают своим наставникам вопрос о размере зарплат и удивляются, что высокопрофессиональные слесари, дефектоскописты и представители ряда других рабочих профессий получают более 100 тысяч рублей в месяц.

Компетентно

Татьяна Буравова, заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО "Газпром трансгаз Уфа":

- "Город профессий" - по-настоящему уникальный образовательный проект. В нем применены новые подходы к знакомству школьников с профессиями и специальностями, востребованными в газовой отрасли. Выбор профессии - дело серьезное, мы же даем возможность школьникам со всей республики сделать это в игровой форме. Важно, что мероприятие проходит в опорном вузе компании "Газпром" - Уфимском государственном нефтяном техническом университете. Специалисты, окончившие УГНТУ, всегда будут востребованы в газовой отрасли. Многие вчерашние выпускники университета достигли уровня главных инженеров и руководителей филиалов предприятия. Уверена, что ряды газотранспортников будут пополняться все новыми талантливыми специалистами, получившими путевку в жизнь в стенах УГНТУ!

Следует отметить, что проведенный квест - это не единственный образовательно-профориентационный проект для школьников, созданный в рамках долгосрочного сотрудничества УГНТУ и ПАО "Газпром".

Вуз участвует в реализации проектов "Газпром-класс" и "Предуниверсарий", направленных на подготовку специалистов инженерно-технического профиля, востребованных в газовой промышленности.

Для подготовки способных и мотивированных школьников к поступлению в технический вуз в будущем году университет планирует продолжить проведение фестиваля-интенсива "Школа инженера" и "Проектной мастерской УГНТУ". В ходе online-занятий с преподавателями университета, обучающиеся получат возможность познакомиться с типовыми и нестандартными методами решения задач ЕГЭ по основным предметам школьной программы, научатся рационально применять полученные в школе знания для достижения поставленной цели.