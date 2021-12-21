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Рубрика: Общество

В Кирове поймали гулявшую по городу рысь

Текст: Оксана Ильина

В Кирове поймали рысь, которую очевидцы видели в разных районах города. Сообщение об отлове дикого животного появилась на странице ВКонтакте группы "Потеряшки животные Киров". В информации со ссылкой на правительство региона говорится, что зверь был пойман сотрудниками центра реабилитации диких животных "Большое гнездо".

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Дикую рысь очевидцы несколько раз замечали в районах Кирова. В сентябре животное поймало кошку в Парке Победы. Последний раз 13 декабря она попала на запись камер видеонаблюдения на крыше гаражей на окраине города. Тогда зоологи объяснили, что рысь могла зайти в населенный пункт из расположенного неподалеку лесного массива. При этом они заявили, что им не известно ни одного подтвержденного случая нападения здоровой рыси на человека.

Однако самостоятельно ловить дикого зверя, даже если он небольшого размера, специалисты не советуют. В центре реабилитации животных напомнили, что о случаях появления таких гостей в городских кварталах, лучше сразу сообщать по телефону 112.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область Киров

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