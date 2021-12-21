В Мордовии ресторанам в новогоднюю ночь разрешили работать до трех часов

В период новогодних праздников в Мордовии ослабили ограничения по графику работы ресторанов, кафе и других точек общепита. С 24 декабря по 11 января им разрешено работать до часа ночи. А с 30 на 31 декабря и в последнюю ночь года - до трех.

Соответствующие изменения внесены в указ главы РМ "О введении на территории Республики Мордовия режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

Напомним, согласно прежней редакции документа заведения общепита могли работать до 12 ночи.