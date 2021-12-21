В "Пермэнерго" подвели итоги работы в 2021 году

Накануне Дня энергетика в филиале "Россети Урал" - "Пермэнерго" подводят итоги уходящего года. То, что он был непростым для всех сфер экономической деятельности, лишний раз напоминать не надо - COVID-19 многих заставил скорректировать планы. Однако все поставленные цели и задачи энергетики выполнили - как текущие, так и на перспективу: надежное электроснабжение потребителей обеспечено, высокий темп развития сохранен.

Дело всех и каждого...

Мероприятия, позволившие свести к минимуму риск заражения коронавирусной инфекцией сотрудников филиала "Пермэнерго", реализовывались весь год. Так, на пике ограничений на работу в удаленном режиме без снижения эффективности деятельности было переведено максимально возможное количество сотрудников аппарата управления и персонала производственного блока, а клиентов обслуживали дистанционно.

За год в филиале было проведено более 8,1 тысячи тестов на коронавирус, организована вакцинация персонала. Как итог - по состоянию на начало декабря 2021 года привито 80 процентов сотрудников.

За период распространения COVID-19 работникам выдано почти 863 тысячи единиц средств индивидуальной защиты, в том числе в 2021 году - 388 тысяч штук. Сформирован постоянно пополняемый запас масок и антисептиков.

Энергетики полностью выполнили требования региональных органов власти и Роспотребнадзора в части термометрии, дезинфекции помещений, карантинных и прочих противоэпидемических мер. Реализация мер, направленных на сохранение здоровья персонала, позволила не допустить снижения надежности и качества услуг электроснабжения.

Не допуская сбоев

На обновление объектов электросетевого хозяйства филиал "Пермэнерго" направил существенные средства: 817 миллионов рублей. В рамках ремонтной программы энергетики комплексно отремонтировали 14 подстанций 35-110 киловольт, 627 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, более 3,9 тысячи километров линий электропередачи всех классов напряжения. Расчищено свыше 4,2 тысячи гектаров просек линий электропередачи.

Анатолий Бажутин, электромонтер оперативно-выездной бригады Южного района электрических сетей производственного отделения "Пермские городские электрические сети", получил в 2021 году почетное звание "Заслуженный энергетик Российской Федерации". Фото: "Россети Урал" - "Пермэнерго"

В 2021 году в филиале "Пермэнерго" был внедрен метод производства работ под напряжением без отключения потребителей. Первыми новые технологии применили бригады Восточного и Пермского районов электрических сетей. Они произвели без снятия напряжения замену дефектных изоляторов на воздушных линиях электропередачи. Если бы работы выполнялись обычным способом, в течение нескольких часов потребители оставались бы без электроэнергии.

Внедрение технологии производства работ под напряжением - важный шаг в рамках реализации клиентоориентированного подхода, так как при этом не отключают потребителей. Кроме того, сокращается время выполнения работ, увеличивается срок службы коммутационного оборудования.

Инвестиции в новые мощности

Непростая эпидемическая ситуация, несмотря на опасения, не притормозила развитие многих отраслей. А это означает, что нужны новые мощности. Общий объем инвестиционной программы филиала "Пермэнерго" по финансированию составил более 4,9 миллиарда рублей, по освоению - более 4,8 миллиарда.

В течение года введено в строй 115 мегавольт-ампер новой мощности, построено и реконструировано 690 километров линий электропередачи. Наиболее важные объекты инвестиционной программы 2021 года - это реконструкция ВЛ 110 киловольт "Горная - Метанол" I, II цепь, "Кизеловская ГРЭС-3 - Горная" I, II цепь (первый - третий этапы) - для повышения надежности электроснабжения ПАО "Метафракс".

Еще один важный объект - реконструкция ВЛ 110 киловольт "Титан-Соликамск" цепь I, II и отпайка на подстанцию 110 киловольт "Минерал" (первый и второй этапы) - для повышения надежности электроснабжения Березниковско-Соликамского узла.

Также произведено строительство кабельной линии 110 киловольт "Данилиха-Берег" (первый этап), которая снабжает электричеством центральную часть города Перми.

Во всех территориях региона

В 2021 году энергетики выполнили порядка 11 тысяч договоров технологического присоединения.

Среди крупных объектов, присоединенных к сетям "Пермэнерго", - новые жилые комплексы в различных районах Перми. В том числе это жилой дом "Брауни" на Декабристов 16а, "Квартал "Маасдам" на Теплогорской, 24, дом "Символ" на Карпинского, 65, дом "Дружба" на Инженерной, 36, а также многоквартирные жилые дома в Березниках в микрорайоне Любимов (квартал N 6).

Создана электросетевая инфраструктура для большого количества социально значимых объектов. Это детский сад "Симфония" в Кировском районе Перми, детские сады в деревне Кондратово Пермского муниципального района, в селе Чумна Чайковского городского округа, в Юрле Коми-Пермяцкого округа и многие другие.

Подключены школы в микрорайоне Клестовка в Соликамске, школы в селах Мокино Нытвенского городского округа и Порошево Косинского муниципального округа, новые корпуса специального учебно-воспитательного учреждения "Уральское подворье" в Индустриальном районе Перми, химико-технологической школы "СинТез" в Кировском районе Перми, поликлиники в Ленинском, Свердловском и Индустриальном районах Перми, в Соликамске.

Кроме того, обеспечены электроэнергией сельские врачебные амбулатории в поселке Северный Коммунар Сивинского муниципального округа, в селе Шадейка Кунгурского муниципального округа, в поселке Зюкайка Верещагинского городского округа, физкультурно-оздоровительный комплекс "Молодежный" в Орджоникидзевском районе Перми, фельдшерско-акушерские пункты по всей территории Пермского края.

Выполнены мероприятия по технологическому присоединению первого этапа строительства многофункционального центра со встроенной гостиницей на улице Петропавловской в Перми.

Интеллектуальный учет

Энергетики "Пермэнерго" продолжают планомерно развивать систему интеллектуального учета электроэнергии. В 2021 году смонтировано 72 тысячи умных приборов учета российского производства.

Заслуженный энергетик РФ Александр Сальников рассказывает студентам о работе оборудования подстанции. Фото: "Россети Урал" - "Пермэнерго"

Их установка позволяет оперативно выявлять очаги потерь электроэнергии, обеспечивать интеллектуальное управление энергопотреблением. Но самое главное - повышать качество и точность учета электроэнергии.

Такое улучшение важно для всего электросетевого комплекса. Оно позволяет внедрить новые сервисы для потребителей, такие как расширенное тарифное меню, дистанционный сбор показаний, фиксация отключений, наблюдение в онлайн-режиме за качеством электроэнергии и выявление неполадок в работе сети, создает условия для повышения эффективности работы сетевого комплекса. Все это отражается на улучшении показателей качества и надежности электроснабжения потребителей.

Повышение мобильности

Устранять последствия технологических нарушений энергетикам необходимо максимально оперативно. От стабильности электроснабжения зависит комфорт жителей края, бесперебойность работы промышленных предприятий. Но далеко не все электросетевые объекты легкодоступны в транспортном отношении.

Поэтому энергетики наращивают парк техники и спецтехники повышенной проходимости. В 2021 году для оперативного производства работ приобретены бригадные автомобили "Соболь", высокопроходимые бригадные машины "Садко NEXT", седельные тягачи, оснащенные кранами-манипуляторами, бурильно-крановые машины "Садко NEXT", автокраны, автогидроподъемники и снегоходы, всего более 60 единиц транспорта и спецтранспорта.

Ими гордится коллектив

Сразу два работника "Пермэнерго" получили в 2021 году почетное звание "Заслуженный энергетик Российской Федерации". Высокой наградой отмечены электромонтер оперативно-выездной бригады Южного района электрических сетей производственного отделения "Пермские городские электрические сети" Анатолий Бажутин и заместитель главного инженера по эксплуатации производственного отделения "Центральные электрические сети" Александр Сальников.

Почетной грамотой президента России награжден электромонтер Чернушинского района электрических сетей производственного отделения "Чайковские электрические сети" Сережа Галияхметов.

Достойно показали себя энергетики "Пермэнерго" и на конкурсе "Лидеры России" - это флагманский проект программы "Россия - страна возможностей". Всего на конкурс подали заявки более 173 тысяч человек из всех 85 регионов России и 132 стран мира. "Пермэнерго" в конкурсе представляло 14 человек. Во второй этап прошли трое: директор Чайковских электрических сетей Александр Казаков, начальник отдела тарифообразования Сергей Россихин и начальник управления персоналом Яков Скоморохов. В третий, очный этап - финал трека "Информационные технологии" - Сергей Россихин.

Директор производственного отделения "Чайковские электрические сети" филиала "Пермэнерго" Александр Казаков также стал одним из победителей IV открытого регионального конкурса "Молодежный резерв Прикамья - 2021".

Представитель "Пермэнерго" вошел в число лучших в номинации конкурса "Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство". В этом году на главный региональный кадровый конкурс, направленный на выявление, развитие и поддержку молодых лидеров, обладающих высоким потенциалом, поступило рекордное количество заявок - от 1137 человек. Активное участие в конкурсе приняли и молодые энергетики "Пермэнерго". Всего заявки на участие в нем подали 20 работников, представляющих аппарат управления, Пермские городские, Кунгурские, Центральные, Очёрские, Чайковские и Чусовские электрические сети.

Лучшим рационализаторским коллективом компании "Россети Урал" признано производственное отделение "Кунгурские электрические сети". Сотрудники Кунгурских электрических сетей подали 14 рационализаторских предложений по различной тематике: "Эксплуатация распределительных сетей", "Эксплуатация зданий, сооружений, специальной техники", "Производственная безопасность и охрана труда", "Мониторинг и диагностика", "Информационные технологии, системы связи".

В 2021 году водители "Пермэнерго" достойно выступили на соревнованиях профмастерства водителей и машинистов спецтехники компании "Россети Урал". В личном первенстве по скоростному маневрированию на автомобиле "Лада Ларгус" первое место завоевал Александр Наумов из Северных электрических сетей. В номинации "УАЗ" также победил представитель "Пермэнерго" - Сергей Бобылев из Чусовских электрических сетей.