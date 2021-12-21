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21.12.2021 13:11
Рубрика: Происшествия

В Прикамье двое мужчин убили знакомого из-за наркотиков

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

В Пермском крае двух местных жителей обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьями № 105 УК РФ (убийство) и № 229 УК РФ (покушение на хищение наркотических средств с применением насилия, опасного для жизни или здоровья).

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Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, следствием установлено, что два жителя села Частые Пермского края предполагали, что их знакомый хранит дома наркотические средства. Они задумали украсть наркотики, а их владельца убить. Злоумышленники выманили свою жертву из дома и жестоко расправились с потерпевшим с помощью бревна и ножа. Далее они проникли в дом убитого и похитил спортивную сумку, где, по их мнению, должны были находиться денежные и наркотические средства и скрылись с места преступления. В действительности убитый ими хозяин дома не хранил наркотики, в сумке оказались его старые вещи.

В настоящее время подозреваемые задержаны, в их отношении было возбуждено уголовное дело, которое в ближайшее время будет передано в суд для рассмотрения по существу.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край

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