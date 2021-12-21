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21.12.2021 11:24
Рубрика: Власть

Александр Усс и Валентина Матвиенко обсудили перспективы развития Красноярского края

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и губернатор Красноярского края Александр Усс на двусторонней встрече обсудили перспективы развития региона на ближайшие годы.
Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края

Обсуждение состоялось после совещания в Совфеде, посвященного реализации комплексного плана социально-экономического развития Норильска до 2035 года.

Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
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"Край выполнил абсолютно все свои социальные обязательства и сформировал беспрецедентно большой бюджет на следующий год - 329 миллиардов рублей, - рассказал губернатор. - За последние три года нам удалось сократить государственный долг со 105 до 70 млрд рублей и, судя по результатам этого года, мы снизим его еще больше. Благодаря хорошим финансовым показателям мы на ближайшую трехлетку вдвое увеличим количество социально значимых объектов, которые будут построены и отремонтированы в территориях края. Значительные средства вкладываются в благоустройство городов и районов, а также в подготовку к 400-летию Красноярска. И столица края, и город Норильск, который через два года отметит 70-летие, должны стать максимально комфортными для жизни, а также раскрыть весь свой туристический потенциал для красноярцев и гостей из других регионов. Мы рассчитываем, что реализация комплексного плана поможет Норильску достойно встретить юбилей".

Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
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Председатель Совфеда заявила о планах посетить в 2023 году Норильск и оценить эффект от реализации мероприятий комплексного плана. Александр Усс пригласил Валентину Матвиенко пройти по Енисею от Красноярска до Дудинки на новом лайнере "Андрей Дубенский", который будет достроен к тому времени.

В правительстве региона напомнили, что работа над формированием комплексного плана развития Норильска началась в прошлом году после обращения Александра Усса к членам Совета Федерации. Губернатор выступил с просьбой оказать содействие в обновлении и восстановлении городской инфраструктуры и жилого фонда северной столицы края. Сенаторы и сама Валентина Матвиенко поддержали инициативу и активно включились в работу. Стратегически важный документ в декабре этого года подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Принципиальная позиция руководства региона привела к тому, что в инфраструктуру Норильска будут вложены колоссальные средства, и в первую очередь - средства компании "Норникель", которая пошла навстречу губернаторским предложениям.

Общий объем финансирования мероприятий плана со стороны Федерации, края и "Норникеля" - около 120 млрд рублей. Кроме того, компания приняла решение дополнительно вложить в развитие северного города еще 150 млрд.

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