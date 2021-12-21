Депутаты новосибирского Заксобрания проконтролируют развитие технопарка

Комитет Законодательного собрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности заслушал отчет Контрольно-счетной палаты (КСП) о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "Технопарк Новосибирского Академгородка" (АО "Академпарк") за 2017-2020 годы.

Аудитор КСП Елена Саблина отметила рост показателей работы Академпарка и отсутствие нецелевого распоряжения субсидиями. При этом, как было отмечено в докладе, ряд значений целевых показателей не были достигнуты. В КСП также указали на недостатки тарифной политики, на то, что деятельность компании по сдаче в аренду квартир является убыточной, а расходы на строительство коттеджного поселка "Горки Академпарка" на конец прошлого года превышали доходы на 140,2 миллиона рублей.

По словам директора Академпарка Дмитрия Верховода, значительная часть замечаний уже устранена. В частности, утверждена новая стратегия развития до 2027 года. Кроме того, состоялась продажа квартир и здания центра наноструктурированных материалов, перезаключены договоры аренды.

В ходе обсуждения председатель бюджетного комитета Федор Николаев потребовал сделать тарифную политику Академпарка прозрачной и понятной.

- Нужно ускорить процесс. Надеемся, что в апреле все процедурные моменты будут завершены, - сформулировал задачу Федор Николаев.

В свою очередь, первый вице-спикер заксобрания Андрей Панферов напомнил, что вопросы к использованию средств Академпарком возникают не первый раз.

- Почему для корректировки тарифов запрашивается полгода, а не два месяца? Я попрошу профильное министерство подойти к этому более предметно по одной простой причине: у меня создается впечатление, что технопарк - это "черная дыра" какая-то. Туда такие деньги вваливали и 15, и 10 лет назад, и сейчас. А в результате что получается? Там - потери, здесь - потери. Призываю вас еще раз: принимайте решения более щепетильно, - обратился Андрей Панферов к директору Академпарка.

Председатель областного парламента Андрей Шимкив поблагодарил КСП за проверку. При этом он также указал на необходимость эффективного и целевого расходования средств.

- Аренда, стройка, про квартиры мы уже столько лет говорим - пора все это в порядок привести. И, конечно же, нам очень хочется увидеть, как пойдут аукционы, торги в рамках проекта, который будет реализовываться по постановлению правительства РФ №1704. Мы на последней сессии приняли поправку по бюджетной росписи, так что точно будем контролировать не только проект по технопарку, но и по всем остальным направлениям, куда пойдут деньги по этому постановлению, - отметил Андрей Шимкив.

Комитет рекомендовал областному министерству науки и инновационной политики и руководству Академпарка продолжить работу над устранением недостатков.

Справка "РГ"

В 2017-2020 годы на развитие Академпарка было направлено 6,8 миллиарда рублей. Совокупный объем выручки резидентов за четыре года достиг 104,08 миллиарда рублей, объем начисленных налогов - 12,48 миллиарда рублей.