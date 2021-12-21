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21.12.2021 13:25
Рубрика: Культура

Единственный в России сельский театр подключат к "Пушкинской карте"

Текст: Наталья Лебедева

Первый в России профессиональный драматический сельский театр из таежного поселка Мотыгино в Красноярском крае до конца года станет полноправным участником программы "Пушкинская карта". Об этом заявил министр культуры региона Аркадий Зинов.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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По его словам, которые приводит ТАСС, к программе "Пушкинская карта" уже подключились 13 из 14 театров Красноярского края. До конца года к этой дружной компании присоединится и единственный в стране сельский театр - Мотыгинский драматический театр. Этот театр открылся для зрителей 14 декабря 1993 года. Он находится в поселке, в котором проживает менее десяти тысяч человек.

Для театров это хорошая возможность привлечь новых зрителей. Воспользоваться "Пушкинской картой" могут молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет. В их распоряжении три тысячи, а с нового года уже пять тысяч "культурных" рублей, которые можно потратить на билеты в театры, музеи, филармонии и кинотеатры на фильмы отечественного производства.

В регионах Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

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