Единственный в России сельский театр подключат к "Пушкинской карте"

Первый в России профессиональный драматический сельский театр из таежного поселка Мотыгино в Красноярском крае до конца года станет полноправным участником программы "Пушкинская карта". Об этом заявил министр культуры региона Аркадий Зинов.

По его словам, которые приводит ТАСС, к программе "Пушкинская карта" уже подключились 13 из 14 театров Красноярского края. До конца года к этой дружной компании присоединится и единственный в стране сельский театр - Мотыгинский драматический театр. Этот театр открылся для зрителей 14 декабря 1993 года. Он находится в поселке, в котором проживает менее десяти тысяч человек.

Для театров это хорошая возможность привлечь новых зрителей. Воспользоваться "Пушкинской картой" могут молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет. В их распоряжении три тысячи, а с нового года уже пять тысяч "культурных" рублей, которые можно потратить на билеты в театры, музеи, филармонии и кинотеатры на фильмы отечественного производства.