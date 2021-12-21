Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев попал в ДТП

ДТП с участием служебного автомобиля губернатора Кузбасса Сергея Цивилева произошло сегодня в 9 утра местного времени на трассе Кемерово - Новокузнецк.

Глава региона ехал в Прокопьевск, на встречу с семьями горняков, погибших на шахте "Листвяжная". Авария случилась в районе поселка Карагайла.

Как сообщили в администрации правительства Кузбасса, все пострадавшие находятся в сознании, им оказали медицинскую помощь сотрудники прибывшей на место скорой помощи. Губернатор не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняет госавтоинспекция.