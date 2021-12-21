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21.12.2021 14:42
Рубрика: Власть

Омский губернатор открыл центр катализаторов нефтепереработки "Газпром нефти"

Текст: Светлана Сибина (Омск)
В Омске начал работу первый в России и СНГ научно-исследовательский центр испытания катализаторов нефтепереработки "Селектум". Он станет частью инновационного производства, которое полностью обеспечит потребность отечественных НПЗ в катализаторах.
Фото: Андрей Шавин Фото: Андрей Шавин
Фото: Андрей Шавин

Новый завод, строительство которого ведет "Газпром нефть", - это настоящий технологический прорыв. По словам экспертов, сегодня до 100 процентов катализаторов отраслевые предприятия приобретают за рубежом. Но теперь эта проблема будет полностью решена. Не удивительно, что создание компанией "Газпром нефть" уникального завода получило статус национальной стройки. Первым объектом, запущенным в рамках стратегического для России проекта, стал центр "Селектум". Современное оборудование позволит оперативно подбирать параметры катализаторов в зависимости от задач конкретного НПЗ, что обеспечит максимально эффективную работу каталитических систем.

Фото: Стоян Васев
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- Благодаря научной поддержке Сибирского отделения Российской академии наук и специалистов компании "Газпром нефть" сегодня мы получили совершенно уникальный центр испытаний. Этот центр будет принимать заказы других отраслевых предприятий и компаний. Открытие такого центра - это большой шаг в сфере развития науки и достойное окончание Года науки и технологий в Омской области, - отметил на открытии глава региона Александр Бурков.

Годовая мощность будущего катализаторного завода - 21 тысяча тонн каталитических систем. В проекте участвуют ведущие российские НИИ, производители и поставщики оборудования, в том числе более 20 омских предприятий. Инвестиции "Газпром нефти" превышают 30 миллиардов рублей.

Новое высокоэффективное производство позволит производить две тысячи тонн катализаторов гидрокрекинга, четыре тысячи тонн - гидроочистки и 15 тысяч тонн - каталитического крекинга.

Как отмечает заместитель председателя правления "Газпром нефти" Анатолий Чернер, реализация проекта - это важная часть программы развития активов "Газпром нефти". В сотрудничестве с российскими учеными специалисты компании разработали и запатентовали собственные технологии выпуска каталитических систем, превосходящих по эффективности зарубежные аналоги.

- При этом проект предусматривает создание не только производственных мощностей, но и испытательного центра, уникальное оборудование которого гарантирует качество и надежность будущих катализаторов, - подчеркивает Анатолий Чернер.

Омский НПЗ уже внедряет партии собственных катализаторов "Газпром нефти" при выпуске нефтепродуктов. А запуск катализаторного завода позволит полностью перевести нефтепереработку на отечественные катализаторы, что значительно улучшит экономику производства.

- Мы можем установить самое современное оборудование, но без катализаторов мы не достигнем своих целей. Без них невозможно получать бензин и дизельное топливо, соответствующее международным экологическим стандартам. Пуск катализаторного завода в Омске в числе прочего позволит полностью перевести нефтепереработку на отечественные катализаторы, - подчеркнул генеральный директор Омского НПЗ "Газпром нефти" Олег Белявский.

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