В Новосибирске начали спасать детей, нуждающихся в пересадке сердца

Кардиохирурги Центра Мешалкина выполнили первые имплантации устройств механической поддержки сердца тяжелобольным детям.

Первой пациенткой, получившей высокотехнологичное лечение за счет программы госгарантий, стала 11-летняя Алена из Омской области. У девочки был диагностирован врожденный порок сердца. Ранее юная омичка перенесла уже три кардиохирургических вмешательства. Устройство механической поддержки сердца существенно улучшит ее самочувствие. Врачи обещают, что Новый год Алена встретит уже у себя дома, вместе с родными и близкими.

Аппарат вспомогательного кровообращения также был имплантирован 17-летнему Даниилу и 12-летней Маше, страдающим дилатационной кардиомиопатией.

Имплантация устройства механической поддержки сердца спасет этим детям жизнь и станет "мостиком" к трансплантации донорского органа.

- Насосная функция сердца у детей может страдать по ряду причин, среди которых сложные врожденные пороки сердца, требующие многоэтапной коррекции, острые инфекционные процессы, в частности, острый миокардит, провоцирующий левожелудочковую недостаточность, различные виды кардиомиопатии, - рассказала "РГ" представитель Центра Мешалкина Дарья Семенюта. - Такие пациенты нуждаются в трансплантации сердца.

Однако ранее тяжело больные дети могли просто не дожить до спасительной операции. Из-за несовершенства законодательства в сфере донорства врачи могут выполнять пересадки лишь детям подросткового возраста от совершеннолетних доноров.

- В ряде случаев пациенты не успевают дорасти до антропометрических показателей, когда можно использовать сердце взрослого донора, - объясняют кардиохирурги.

Имплантация устройства механической поддержки сердца позволяет обеспечить артериальный кровоток в ожидании донорского органа.

- Однако до этого года в России не было возможности использовать данные аппараты у детей, - рассказывает заведующий кардиохирургическим отделением врожденных пороков сердца НМИЦ имени Мешалкина Алексей Архипов. - Существующие на отечественном медицинском рынке системы не подходят по размеру. А те устройства, которые можно имплантировать детям, либо не сертифицированы в России, либо являются дорогостоящими. Программа государственных гарантий не покрывала их стоимость.

В 2021 году хирургическое лечение хронической сердечной недостаточности у детей вошло в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в базовую программу ОМС.

Минздрав РФ распределил 20 объемов между четырьмя национальными медицинскими исследовательскими центрами. Центр имени Мешалкина стал единственным учреждением за Уралом, получившим возможность проводить эти высокотехнологичные операции за счет средств государственного финансирования.

Благодаря кардиохирургам трое ребятишек из Сибири теперь обязательно дождутся донорского органа. Они смогут учиться в школе и вести полноценный образ жизни под контролем врачей.

- Перед выпиской пациенты и их родители пройдут тренинг по обслуживанию и использованию устройства механической поддержки сердца за пределами больницы, - отмечают в Центре Мешалкина.

В следующем году операции по имплантации устройства механической поддержки сердца будут продолжены.