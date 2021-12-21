В Новосибирске вынесли приговор водителю BMW X6, сбившему ребенка

В Новосибирске суд вынес приговор 42-летнему мужчине, который, управляя автомобилем BMW X6, насмерть сбил ребенка. Как сообщили в Следственном управлении СКР по региону, водителя обвинили в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Трагедия произошла 5 июня текущего года около 17.30 по местному времени в Октябрьском районе Новосибирска. Машина мчалась по улице Никитина, водитель не отреагировал на включение красного сигнала светофора и на полном ходу пролетел пешеходный переход. В это время его на велосипеде пересекал 12-летний мальчик, который отказался под колесами внедорожника и скончался от полученных травм на месте.

Как уточнили в прокуратуре Новосибирской области, при разборе ДТП было установлено, что машина ехала со скоростью почти 79 километров в час. Вину в совершенном преступлении водитель признал в полном объеме. На время следствия его поместили под стражу.

Суд назначил мужчине наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, ему на 2,5 года запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Также суд удовлетворил иск родителей погибшего ребенка на сумму 1,5 миллиона рублей.