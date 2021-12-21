В Томске загорелся гипермаркет "Лента"

В Томске произошел пожар в гипермаркете "Лента". Из здания эвакуировались уже более 110 человек.

- В 15.06 в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило сообщение о пожаре в торговом центре "Лента" в Томске на улице Елизаровых, - сообщает ГУ МЧС России по Томской области. - На момент прибытия первого подразделения из-под под крыши здания шел дым.

В настоящее время на месте происшествия работает 76 пожарных и 24 единицы техники. Ведется поиск очага пожара.