В Заксобрании Новосибирской области обсудили работу АИР

Деятельность Агентства инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области - в повестке заседания комитета Законодательного собрания региона по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности.

С основным докладом перед депутатами выступил генеральный директор АИР Александр Зырянов. По его информации, в 2020 году АО "АИР" привлекло семь инвестпроектов на общую сумму 12 миллиардов рублей. Объем привлеченных инвестиций в 2021 году достигнет 11,4 миллиарда рублей. На территории области возводят производственные помещения, в том числе, международные корпорации и крупные российские фирмы. АИР оказывает предпринимателям содействие в подготовке документов для предоставления региональных мер господдержки, сопровождает 30 проектов в сфере государственно-частного партнерства. На базе агентства действуют центры компетенций в сфере производительности труда, а также в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.

Александр Зырянов обратился к депутатам с просьбой поддержать проект по повышению производительности труда. Необходимо, чтобы максимальное количество новосибирских предприятий приняли в нем участие. Благодаря проекту производительность труда повышается на 15-20 процентов.

Первый вице-спикер регионального парламента Андрей Панферов отметил значимость работы АИР в союзе с минэкономразвития региона, депутатами. Заместитель председателя бюджетного комитета Ирина Диденко обратила внимание на позицию региона в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Парламентарий предложила АИР совместно с депутатами и уполномоченным по правам предпринимателей "детально разобраться, как качественно поменять не только итоги рейтинга, но и в целом параметры делового климата в Новосибирской области".

- Наша задача - дойти до высшей группы в распределении российских регионов по рейтингу инвестиционного климата. Мы дошли до группы В - это средний потенциал, умеренный риск, впереди - только А, - озвучил планы на будущее глава АИР.

Этот вопрос решено вынести отдельно на заседание в 2022 году. По мнению председателя профильного комитета Федора Николаева, следует также обсудить результаты работы АИР в рамках территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Пока об этом мало информации.

Ирина Диденко считает, что инвестиционная повестка должна быть не только у мегаполиса, но и районов области.

- Возможно, там не будет миллиардных вложений. Но зачастую нужно стремиться не к величине инвестиций, а к созданию рабочих мест и бюджетной отдаче, в том числе, на муниципальном уровне, - сказала депутат.