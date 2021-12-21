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21.12.2021 10:55
Рубрика: Происшествия

Житель Красноярского края убил полицейского из ревности

Текст: Дмитрий Машуков

В Курагинском районе правоохранители задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве сотрудника полиции. Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения - арест. Об этом сообщили сегодня в главке СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

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По информации сыщиков, рано утром 21 декабря вооруженный охотничьим ножом 31-летний сибиряк пришел к 23-летнему помощнику участкового уполномоченного полиции - в квартиру одного из домов поселка Большая Ирба. В ходе конфликта из-за девушки незваный гость несколько раз ударил полицейского ножом. Раны, нанесенные в жизненно-важные органы, оказались смертельными. Пострадавший скончался до приезда скорой помощи, уточнили в полиции.

На месте происшествия работают сотрудники региональных управлений СК и МВД. Расследование продолжается.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

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