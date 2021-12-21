На КМВ создадут пять инвестплощадок для строительства санаториев

В конце декабря в Железноводске откроется один из крупнейших санаториев Кавказских Минеральных Вод - пятизвездочная здравница на 500 мест. Рост турпотока на КМВ заставил власти активнее заниматься вопросами строительства здравниц и отелей. Существующие недотягивают до требований отдыхающих, а строители не поспевают за туристами, число которых ежегодно увеличивается.

- По нашим оценкам, доходы от туризма и индустрии гостеприимства в перспективе могут составить не менее 10 процентов ВРП регионов СКФО (сейчас не более одного-двух процентов), что позволит увеличить количество рабочих мест в отрасли в три раза. Но на Кавказе очень не хватает качественных современных отелей международных и федеральных брендов, - отметила на одном из заседаний правительства РФ глава Ростуризма Зарина Догузова.

Она добавила, что для Ставрополья особенно актуальна проблема устаревшего номерного фонда, который надо оперативно обновлять. По мнению начальника управления международного сотрудничества Ростуризма Демьяна Смилевцева, на Кавминводах нужно создать санаторный хаб - ведь многие клиенты здравниц Пятигорска или Кисловодска не ограничиваются пребыванием на ставропольских курортах и покупают одно-двухдневные туры для осмотра достопримечательностей соседних республик. Эти города рядом с Карачаево-Черкесией и Кабардино-Балкарией можно назвать туристическими центрами СКФО. Часть отдыхающих приезжает сюда не на лечение, а чтобы посмотреть кавказские регионы, ведь до КБР, КЧР, Северной Осетии, Ингушетии отсюда от двух до четырех часов пути. Ситуация же с гостиницами в этих республиках аховая, поэтому туристы предпочитают бронировать номера в городах-курортах КМВ.

Недавно власти Ставрополья заявили о планах создать на их территориях пять инвестиционных площадок, ориентированных на строительство средств размещения. Две из них появятся в Кисловодске, остальные в Ессентуках, Пятигорске и Железноводске. Их определят согласно Комплексному плану развития Кавминвод. По предварительным расчетам, таким образом привлекут около 70 миллиардов рублей внебюджетных средств и увеличат турпоток до пяти миллионов человек в год. Предполагается, что на этих площадках будет создана особая экономическая зона (ОЭЗ), на ее территории резидентам гарантируют пониженную ставку налога на прибыль, инвесторов освободят от уплаты налога на имущество и на землю сроком до 10 лет.

По словам губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, пока договоренностей о том, какие преференции появятся в этих зонах, нет. Однако он сообщил, что площадки формируют так, чтобы они были востребованы и увеличили существующие рекреационные зоны городов КМВ.

- В Железноводске инвестплощадка находится на северном склоне горы Развалка, прилегающем к местным терренкурам. В Пятигорске она занимает 20 гектаров на западном склоне Машука, с ее помощью мы продлим существующую городскую курортную зону, - рассказал Владимиров. - В Кисловодске инвестплощадка "Солнечная долина" располагается с другой стороны курортного парка. В Ессентуках же она (ее название - "Капельная балка") фактически примыкает к действующей рекреационной зоне. В среднем освоение каждой из этих территорий обойдется нам в 2,6 миллиарда рублей - сюда необходимо подвести воду, газ, свет, канализацию, проложить дорогу. Сейчас мы занимаемся проектированием инфраструктуры. С инвесторами начинаем предварительно заключать соглашения. Будем готовы распределять участки с 2024 года. Речь идет именно о строительстве санаториев. Уже есть желающие осваивать данные земли.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в администрации Ессентуков, территория площадью 41 гектар в районе Капельной балки, выделяемая для особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, на данный момент состоит из трех земельных участков: два из них находятся в муниципальной собственности и один принадлежит частному инвестору. "Получены официальные письма от пяти инвесторов о намерениях реализовать на территории создаваемой ОЭЗ проекты строительства шести санаторно-курортных объектов", - заявили в пресс-службе администрации города.

Сейчас в Ессентуках возводят пятизвездочный гостиничный комплекс и пансионат на улице Анджиевского. Также на курорте планируют провести реконструкцию санатория "Березы", построить санаторий "Русель", новый корпус здравницы "Шахтер" и медицинский центр с гостиницей на улице Менделеева.

Губернатор региона отметил, что в нынешнем году в крае на укрепление санаторной базы потратят более 20 миллиардов рублей. По его словам, сейчас реконструируют 11 здравниц, еще четыре строят.

В министерстве туризма СК корреспонденту "РГ" пояснили: в 2021-м на Ставрополье реализовали несколько инвестпроектов, цель которых - обновление номерного фонда. Среди них - строительство премиального санатория в Железноводске, гостиничного комплекса на 36 мест в Новоселицком округе, здравницы на 200 мест в Кисловодске. В 2022-м одна из санаторно-курортных компаний намерена построить в регионе семейные апартаменты на 76 мест, инвестиции составят около 380 миллионов рублей.

"Сейчас в санаторно-курортной и туристической сфере края реализуется в общей сложности 41 инвестиционный проект на общую сумму 45,31 миллиарда рублей, - добавили в минтуризма СК. - Они позволят увеличить коечный фонд более чем на семь тысяч мест, количество новых рабочих мест составит порядка 4,7 тысячи. Таким образом, число мест размещения превысит 60 тысяч, что прямо скажется на росте турпотока в регион".

В ведомстве перечислили программы поддержки инвесторов, решивших вкладывать средства в реконструкцию и строительство объектов инженерной, транспортной и курортной инфраструктур. Так, отраслевой нацпроект предусматривает льготное кредитование предпринимателей, участвующих в проектах, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма, а также работающих в туркластерах. 15 инвесторов края уже заинтересовались. Они предлагают 17 проектов для реализации на территории городов-курортов КМВ, а также Предгорного и Минераловодского округов.

Также минтуризма СК совместно с муниципалитетами отобрало проекты, которые благодаря постановлению правительства РФ могут быть профинансированы за счет бюджетных инвестиций, направляемых на объекты инфраструктуры.

Кстати

По данным Ростуризма, только 10 процентов отелей в стране можно назвать качественными и современными - они сконцентрированы преимущественно в крупных городах. Возводить отвечающие мировым стандартам отели до недавнего времени было невыгодно из-за дорогих кредитов и низкой рентабельности. Создать условия для строительства гостиниц там, где ощущается их нехватка, позволит программа выдачи льготных кредитов, в нынешнем году утвержденная премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Предприниматели, реализующие проекты в сфере гостиничного бизнеса, смогут получить финансирование по ставке от трех до пяти процентов годовых на срок до 15 лет.

Комментарий

Азамат Тлисов, директор Северо-Кавказского института - филиала РАНХиГС:

- Один из важных факторов развития курортов - наличие достаточного количества мест размещения. Молодые горнолыжные комплексы СКФО ограничены инфраструктурой в этом плане. У Кавминвод более долгая история, здесь гостиниц и санаториев значительно больше, но проблема в том, что они недостаточно высокого качества, что является одним из сдерживающих факторов увеличения турпотока. Стоит отметить: рост числа отдыхающих предполагает повышение антропогенной нагрузки на регион. В свете этого тема модернизации городской инфраструктуры выходит на первый план, она требует серьезного комплексного подхода. Речь идет не только о проблемах водоснабжения и водоотведения, но также о транспортных и логистических. Туристы хотят не только лечиться, но и увидеть красоту Кавминвод и близлежащих регионов.

Созданием инвестиционных площадок все вопросы не решить. Это задача Комплексного плана развития Кавминвод, которым сейчас занимаются власти Ставропольского края. Но вместе с тем приход большого количества инвесторов позволит значительно подтянуть уровень сервиса и найти дополнительные средства, чтобы привести инфраструктуру КМВ в порядок. Кроме того, не секрет, что в регионе Кавказские минеральные воды часть санаториев, принадлежащих крупным собственникам, требуют если не полной реконструкции, то значительных капитальных вложений. Без этого обеспечить отдыхающим должный уровень медицинского сопровождения не представляется возможным. Нужен новый стандарт качества обслуживания. Комплексное развитие территорий позволит его добиться.

При этом неэффективные собственники, которые просто ждут повышения стоимости своих объектов, не вкладывая в них деньги и фактически тормозя экономику региона, будут вынуждены принять решение: или продавать недвижимость, или приводить ее в порядок. Пока же мы, к сожалению, сталкиваемся с тем, что крупные санатории, построенные в 1970-1980-е годы, лишь огорчают отдыхающих своей инфраструктурой. Это общая беда большого числа средств размещения. Строительство новых здравниц или модернизация существующих усилит конкуренцию на рынке и заставит других повышать качество услуг.