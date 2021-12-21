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21.12.2021 12:44
Рубрика: Власть

Сергей Меняйло потребовал наладить работу транспорта в новогодние праздники

Текст: Олег Сергеев (Северная Осетия)
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло потребовал наладить бесперебойную работу общественного транспорта в предстоящие новогодние праздники, а также обеспечить дополнительные пункты обогрева для водителей грузовиков на пункте пропуска Верхний Ларс. Соответствующие поручения профильным ведомствам, в том числе комитету по транспорту и дорожной инфраструктуре, руководитель республики дал на аппаратном совещании в Доме Правительства.
Фото: Пресс-служба Правительства РСО-Алания Фото: Пресс-служба Правительства РСО-Алания
Фото: Пресс-служба Правительства РСО-Алания

- У нас впереди новогодние праздники. Организуйте работу так, чтобы не было перебоев с транспортным обеспечением, - подчеркнул Сергей Меняйло. - Особенно это касается 31 декабря и первого января. Тем более, по прогнозу, ожидается похолодание - чтобы люди часами не стояли и не мерзли, ожидая транспорт. Поэтому соберите перевозчиков и определите порядок их работы.

Фото: Пресс-служба Правительства РСО-Алания
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Глава региона также дал особые указания по поводу обеспечения водителей грузового транспорта, которые находятся на пункте пропуска Верхний Ларс. С наступлением холодов и выпадением обильных снежных масс на перевалах из года в год повторяется ситуация, когда у КПП на границах скапливается много большегрузов, вынужденных пережидать, когда движение будет вновь открыто.

- Совместно с МЧС предусмотрите, чтобы водители не остались на улице в мороз, - отметил глава республики. - Пункт обогрева работает, но, если есть потребность, поставьте два-три таких пункта.

На аппаратном совещании также зашла речь об обеспечении безопасности во время новогодних каникул. Сергей Меняйло поручил согласовать с МВД по республике программу проведения всех предновогодних и рождественских мероприятий.

Отдельно руководитель республики отметил необходимость обеспечить бесперебойную работу ресурсоснабжающих организаций, объектов энергетики и ЖКХ. Это необходимо сделать так, чтобы в новогодние праздники люди не остались без света, воды или тепла. Все неполадки нужно устранить в оперативном режиме, подчеркнул Сергей Меняйло.

Затронули на совещании и вопросы патриотического воспитания молодежи. Министерству образования и науки республики дано распоряжение установить в образовательных учреждениях Северной Осетии бюсты Героев Отечества. Это делается с целью не только воспитания подрастающего поколения, но и увековечения памяти погибших земляков, удостоенных высокого звания.

- Перечень бюстов Героев Отечества, которые нужно установить в образовательных учреждениях, у вас есть. Посмотрите, в какой школе и чей бюст можно установить, - поручил Сергей Меняйло.

Перед главой администрации Владикавказа Вячеславом Мильдзиховым была поставлена задача в кратчайшее время привести в порядок мемориальную доску в честь маршала Михаила Воробьева, которая установлена на одноименной улице, а после новогодних праздников - Аллею Славы.

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