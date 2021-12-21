В малых селах Дагестана появится высокоскоростной интернет

Власти Дагестана планируют в течение трех ближайших лет обеспечить высокоскоростным интернетом и качественной мобильной связью 543 населенных пункта. Планами по информатизации региона во время работы интернет-форума "РИФ. Кавказ" поделился врио министра цифрового развития региона Тамерлан Буганов.

Интернет и мобильная связь будут проведены в отдаленные и высокогорные села в рамках реализации второго этапа проекта "Устранение цифрового неравенства" государственной программы "Информационное общество".

Кроме этого, в регионе в 2022-2023 годах будет реализована программа по формированию ИТ-инфраструктуры в государственных и муниципальных образовательных организациях. Она охватит 1422 школы.

По данным министерства цифрового развития Дагестана, в республике в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура"

к интернету подключили более полутора тысяч объектов. Среди них - образовательные учреждения, фельдшерско-акушерские пункты, здания сельских администраций, учреждения культуры, участковые пункты полиции и пожарные части.

Во время работы форума были подписаны и соглашения о совместной работе. В частности, компания Яндекс и Минобрнауки Дагестана определили план развития образовательной среды в республике.

В Минобрнауки Дагестана рассказали "РГ", что в рамках соглашения стороны будут работать над проектами, которые должны сформировать в регионе цифровую образовательную среду и повысить квалификацию педагогов. Учителя смогут принять участие в олимпиадах, хакатонах и других образовательных проектах компании.

Со следующего года Яндекс активизирует сотрудничество с Дагестанским институтом развития образования и Центром непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, чтобы познакомить учителей с возможностями платформы Яндекс.Учебник и научить их работать с учебной аналитикой. ⠀

"В будущем году мы планируем подключить к Яндекс.Учебнику еще больше школ региона. Мы надеемся, что сервис поможет учителям оптимизировать рабочий процесс и сделать уроки разнообразнее. В результате у преподавателей освободится время, чтобы уделять внимание каждому ученику, отслеживать их прогресс. Современные задания способствуют тому, что детям интересно учиться, они больше вовлечены в процесс и заинтересованы в хорошем результате", говорит директор по продвижению образовательных инициатив Яндекса в органах государственной власти Дмитрий Растворов.