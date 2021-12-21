В Ставрополе власти потребовали снять вывески в центре города

На проспекте Карла Маркса под охраной государства находится более 30 зданий - объектов архитектурного наследия. В некоторых из них помещения арендуют предприниматели. Полгода назад они получили постановления с требованием снять с фасадов "незаконные" вывески. Но какие вывески считаются законными, им так и не объяснили.

Сейчас проспект Карла Маркса больше похож на фасад торгового центра, чем на исторический центр Ставрополя. Фото: Татьяна Барыбина

- Вот наше здание. Тут была вывеска "Ломбард", а там - "Займы". По соседству недавно демонтировали вывеску "Женская обувь", и теперь хозяин магазина еле сводит концы с концами, - говорит Инесса Петренко, директор компании-арендодателя. - Мы встречались с предпринимателями, которые получили предписания. Все готовы сделать новые вывески, все хотят выдержать стиль, чтобы проспект выглядел эффектно.

Она показывает на дом под номером 66, построенный в первой половине XIX века. В советское время в нем было кафе "Минутка", а что сейчас - сразу и не скажешь. Над входом вместо вывески торчат остатки креплений.

Вывески стоили денег - до 100 тысяч рублей, за демонтаж тоже пришлось платить из своего кармана. Но главное, предприниматели теряют 30-50 процентов дохода, так как прохожие теперь не знают, что именно находится внутри. Некоторые коммерсанты не выдержали и покинули проспект Карла Маркса.

- У нас съехали все арендаторы, потому что не могли обозначить свою деятельность, - рассказывает Светлана Чиркова, представитель владельца здания 1880 года постройки.

Бывший доходный дом сейчас пустует. Чиркова отмечает, что из-за этого не только владелец не получает дохода, но и город остается без налогов.

Добиться разъяснений, какие вывески будут правильными с точки зрения властей, предпринимателям пока не удалось. Известно лишь, что заказывать проекты и экспертизы следует у специалистов, аккредитованных в министерстве культуры России. Их услуги стоят сотни тысяч рублей. Более конкретных инструкций пока нет.

Общественники проявляли настойчивость, то и дело публично говоря о проблеме с вывесками на проспекте Карла Маркса. И это сработало

- Разумеется, так быть не должно. По логике, сначала разрабатывают документы, а потом уже требуют снятия вывески, - говорит ставропольский юрист Сергей Владимиров, который участвовал в переговорах между предпринимателями и властями.

Он отмечает, что в краевом управлении по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия понимают проблему и идут бизнесменам навстречу, продлив срок работы без вывесок до весны 2022 года. Тем, кто уже демонтировал конструкции, не повезло. Большинство же пока работают под вывесками, из-за чего исторический проспект по-прежнему выглядит как фасад торгового центра.

По словам руководителя краевого управления по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Анны Коневой, выйти из ситуации поможет указ, который сейчас разрабатывается в ведомстве. С проектом документа можно ознакомиться на сайте управления. Например, разрешаются вывески до трех метров в длину и 40 сантиметров в ширину на участках фасада, свободных от архитектурных элементов. В то же время новый закон запрещает помещать вывески выше перекрытий между первым и вторым этажами. Определены качество материалов и порядок согласования проекта.

Анна Конева не отрицает, что сдвинуть дело с мертвой точки помогли городские активисты, в том числе руководитель общественной организации "Кавказская урбанистическая лаборатория" Иван Самохвалов.

Как рассказал корреспонденту "РГ" Самохвалов, он уже два года предлагал чиновникам идеи по поводу проспекта Карла Маркса, но тщетно. Общественник проявлял настойчивость, то и дело говорил о проблеме публично, в том числе в присутствии высших должностных лиц края. И это сработало - после шумихи в СМИ и интернете власти взялись за разработку регламента вывесок в центре Ставрополя.

Самохвалов уверен, что после того, как примут регулирующие документы, создадут дизайн-код для центра Ставрополя, благодаря чему исторические улицы приобретут эстетическую и туристическую привлекательность.

По его словам, удачным примером таких преобразований в России можно считать Рыбинск в Ярославской области. В 2018 году местные власти предписали бизнесменам сменить обычные баннеры на вывески в ретростиле. Идею поддержали владельцы крупных торговых сетей, а недавно курьеры, доставляющие продукты, переоделись в форму конца XIX века.

- Дизайн-код подобного уровня - это дорогая работа хороших специалистов. Их целесообразно нанимать только после решения всех юридических вопросов. Когда этот подзаконный акт утвердят, можно будет заявить, что правила есть, а дизайн-кода - нет, - говорит Самохвалов.

В управлении по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия Ставрополя пока не могут назвать сроки принятия нового указа. При этом в ведомстве предупреждают, что даже после этого предпринимателям придется заказывать дорогие экспертизы.

- Есть статьи федерального закона об охране объектов культурного наследия. Мы не можем своим указом отменить необходимость их соблюдения, - отмечает Анна Конева.

Однако немногие предприниматели, работающие на проспекте Карла Маркса, осилят все сопутствующие затраты.

- Пешеходный трафик упал, по выручке это заметно. Если сравнивать с другими годами, работать стало тяжелее. Небольшим фирмам приходится конкурировать с торговыми центрами, - говорит Светлана Чиркова.

Городской активист и предприниматель Лада Дубинина уверена, что проблему одним лишь дизайн-кодом не решить. По ее мнению, магазины и организации, которые находятся на проспекте, не привлекают ни туристов, ни горожан. За покупками местные жители идут в крупные торговые центры либо пользуются услугами онлайн-магазинов. Других поводов провести время на проспекте Карла Маркса мало. Исторический центр предлагает ограниченный набор развлечений, а на туристов, интересующихся историей и архитектурой, облепленные рекламными вывесками и кондиционерами обветшалые здания не производят хорошего впечатления.

- Сейчас вообще нет никакой концепции для реконструкции этой части города. Пока здания находятся в частных руках, сложно создать какое-то здесь единообразие, - говорит Дубинина.

Лада считает, что частично решить эту проблему можно, если вернуть памятники архитектуры и здания, которые составляют единый ансамбль, в краевую или городскую собственность. Тогда со временем их приведут в приличный вид.

Комментарий

Николай Охонько, директор Ставропольского краеведческого музея имени Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве:

- Я называю проспект Карла Маркса главной исторической осью Ставрополя. По моим подсчетам, у проспекта было 14 разных назва-ний. Люди называли его и Главной улицей, и Бульварной, и Почтовой, потому что здесь пролегал почтовый тракт. Долго это был Николаевский проспект, затем проспект Сталина.

Проспект является объектом историко-культурного наследия. Практически все старые дома и особняки на нем считаются памятниками архитектуры. Фасады следует привести в соответствие с историчес-ким обликом. И конечно, необходимо решить вопрос с вывесками и рекламой.