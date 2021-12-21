Видео: Курорт "Эльбрус" закрыли из-за мощного снегопада и ветра

Горнолыжный курорт на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии закрыли в целях безопасности из-за сильнейшего снега, ветра и опасности схода лавин. Об этом сообщается в официальном аккаунте курорта "Эльбрус" в Instagram.

- Продолжается снегопад, наверху штормовой ветер. Внизу дорожные службы расчищают дороги, лавинная служба следит за безопасностью. Наша техника работала всю ночь и продолжает быть в боевой готовности, - говорится в информации.

Судя по видео с места событий, снегопад, который начался еще в понедельник, продолжался 21 декабря весь день. Намело сугробы буквально в человеческий рост.

На курорте предупредили, что передвигаться по поляне Азау разрешено только в случае необходимости. Также запрещены прогулки по экологическим тропам в районе поселка Иткол и выше Терскола, на Поляне Нарзанов. Дорога из Терскола в Азау закрыта для проезда машин.

В пресс-службе министерства туризма КБР также рассказали о том, что в районе разгула стихии работает противолавинная служба. Специалисты проводят принудительный спуск масс снега.

Отметим, что горнолыжный курорт "Эльбрус" находится на южном склоне высочайшей вершины Европы и является одним из самых популярных на Северном Кавказе.